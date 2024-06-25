Белоруска сходила на госэкзамен по польскому языку для иностранцев и дала советы тем, кому это предстоит 25.06.2024, 14:01

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Экзамены проводят четыре раза в год.

Четыре раза в год в Польше проводят государственные экзамены по польскому языку для иностранцев. 22 и 23 июня претенденты сдавали польский на уровни B1 и В2. Журналистка MOST сходила на экзамен в Белостоке и делится опытом.

Иностранцы сдают экзамен, чтобы получить сертификат о владении польским языком. Он выдаётся Государственной комиссией освидетельствования знания польского языка как иностранного (Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego). Обычно он требуется для получения польского гражданства или карты долгосрочного резидента ЕС, для поступления в ВУЗ с польским языком обучения или для трудоустройства по ряду специальностей. Документ действует бессрочно.

Регистрация и вводная лекция

Регистрация на экзамен начинается в 8:30 утра. В 8:00 в холле Белостокской политехники уже около 20 человек: кто-то нервно ходит из стороны в сторону, кто-то говорит по телефону, некоторые беседуют. Спустя 15 минут появляются две сотрудницы — они вывешивают списки, из которых экзаменуемые узнают, в какой аудитории будут сдавать письменную часть экзамена и когда — устную.

Казалось, людей немного, но когда все толпятся у списков, пробиться к информации оказывается затруднительно.

Для проведения экзамена выделены три аудитории — Aula A, Aula B и Aula C. Нахожу своё имя, переписываю букву аудитории, свой порядковый номер в списке (он пригодится в будущем) и время устного экзамена. Как раз заканчиваю, когда сотрудница кричит во весь голос, что начинается регистрация.

В другом конце холла сформированы две комиссии. Первая выдаёт формуляры, в которых нужно внимательно проверить личные данные — фамилию, имя, электронную почту и номер телефона. Если в фамилии или имени закралась ошибка, её нужно исправить прямо сейчас, иначе в сертификате эти данные тоже будут указаны неправильно. Вторая комиссия принимает проверенный формуляр под роспись.

Хорошо, что пришла заранее: у меня регистрация заняла не более пяти минут, а следом уже выстроилась очередь из 90 человек.

Теперь направляюсь к импровизированной камере хранения — кабинету с соответствующей надписью. Там нужно оставить все личные вещи, кроме двух шариковых ручек, паспорта, маленькой упаковки салфеток и бутылки воды.

В 9:20 начинается вводная лекция. Нам представляют экзаменаторов (их около 10 человек), а после просят откликнуться двух добровольцев, которые проверят, хорошо ли запечатана коробка с экзаменационными бланками. Дальше организатор рассказывает о порядке проведения экзамена.

Сложности с допуском

Спустя полчаса группы расходятся по аудиториям. Перед моей стоит около 30 человек. Судя по паспортам, которые они держат в руках, большинство — белoрусы. Экзаменатор вызывает нас по списку. Первым подходит мужчина, показывает ей паспорт и карту побыта. Пристально рассмотрев фото, экзаменатор ставит в бланке галочку и пропускает его.

Спустя 20 человек подходит моя очередь. Подхожу, показываю паспорт. Слышу вопрос: «Где второй документ?» Объясняю, что его у меня нет — ни карты побыта (я только жду её выдачи), ни водительского удостоверения, ни карты поляка. Чувствую, как повышаются давление и пульс. Судорожно ищу в паспорте печать об ожидании карты побыта.

Экзаменатор останавливает меня и настаивает, что два документа с фотографией являются обязательным условием допуска к экзамену. Спустя несколько минут бессмысленного диалога она помечает что-то на бумаге и допускает меня к экзамену.

Как выяснится позже, паспорт является главным документом, но об отсутствии дополнительного стоило предупредить посредством электронного письма.

В аудитории экзаменатор указывает мне место. Там наклеен мой порядковый номер. Осматриваюсь. В одном ряду — до четырёх человек, расстояние между нами — три-четыре места.

Экзамен состоит из четырёх частей: аудирования, восприятия текста, проверки грамматики и письменной работы.

Почему стоило взять с собой механические часы

На первую часть экзамена — понимание на слух — отводится 30 минут.

Экзаменатор просит подписать титульный лист и бланк, а в правом верхнем углу указать свой порядковый номер. Спустя пять минут включается таймер и аудиозапись — начинается экзамен.

Голос на аудиозаписи предлагает ознакомиться со всеми заданиями из теста. Игнорирую это и концентрируюсь на первом задании. В отличие от последующих четырёх, оно будет озвучено всего один раз.

Время пролетает быстро. Сигнал оповещает окончание первой части.

Когда все бланки собраны, объявляют вторую часть — понимание текста. На неё отводится 40 минут.

После этой части — перерыв на 5-7 минут. Ручки и воду оставляю, а вот паспорт беру с собой: без него не получится попасть в аудиторию снова. В этот момент очень жалею, что не взяла с собой наручные часы, чтобы следить за временем. К слову, допускаются только механические модели, SMART-часы придётся сдать на хранение вместе с вещами.

Решаю подойти к организатору и уточнить, грозит ли мне что-то из-за отсутствия дополнительного документа. Та убеждает, что, раз меня пустили в аудиторию, переживать не о чем. Успеваю сходить в уборную.

Объявление о продаже велосипеда и письмо кузине

Третья часть письменного экзамена — грамматика. За окном идёт дождь. Его звук немного успокаивает и помогает сконцентрироваться. Судя по таймеру, прошло 22 минуты, а я уже выполнила все задания. Решаю перепроверить свои ответы. Исправляю несколько глупых ошибок. Сдаю работу после сигнала и ухожу на 15-минутный перерыв.

Без телефона ощущаю себя как без рук. Решаю пройтись по длинным коридорам Политехники и изучить информацию на стендах. Сердце замирает: вижу карточку с красно-черным градиентом, «Погоней» и текстом: «Дзень Волі. Сакавік 2024». Мысленно отмечаю, что нужно будет вернуться и сфотографировать карточку, но впоследствии всё равно забуду это сделать.

Из холла доносится гул. Возвращаюсь, настраиваясь по пути на самую сложную для меня часть экзамена — написание двух сочинений: одного — на 25-40 слов, второго — на 160-175. На это отводится 75 минут.

В отличие от первых трёх частей экзамена, в этот раз вместе с бланком предоставляют и черновик. Смущает, что черновик — это не несколько отдельных листов бумаги, а три последние страницы чистовика. Перед началом последней части экзаменатор настоятельно советует писать тексты сразу в чистовик, а на черновике делать лишь пометки, иначе есть риск не успеть их переписать.

Выбираю темы из трёх предложенных вариантов. Мне нравится задание, где небольшой текст — объявление о продаже детского велосипеда, а большой — электронное письмо кузине о каникулах. С первым текстом справляюсь за 20 минут, со вторым — за 40. В этот момент экзаменатор уведомляет, что все, кто справился с заданием, могут покинуть аудиторию. Около 15 человек сдают свои работы и выходят. Решаю остаться, чтобы перечитать свою работу.

После сигнала экзаменатор просит отложить ручки и закрыть бланки, но на требование реагируют не все: мужчине на последнем ряду делают замечание.

Где лучше жить: в центре или на окраине? Переубеждаю экзаменаторa

На часах 14:30. Спешу забрать свои вещи из камеры хранения. Через несколько минут оказываюсь на улице напротив небольшого фуд-трака с турецкой шаурмой. Решаю, что лучшего места для обеда не найду, да и в очереди всего два человека. Пока жду заказ, решаю позвонить близким.

Устный экзамен будет проходить в соседнем здании — библиотеке на территории Белостокской политехники. Отправляюсь туда около 15:20. У входа — несколько больших мягких диванов с журнальными столиками. Примечаю свободный — здесь я смогу расслабиться и отдохнуть: первая часть экзамена серьёзно вымотала.

Спустя 30 минут поднимаюсь на второй этаж. На дверях аудиторий — списки экзаменуемых. Нахожу нужную и жду своей очереди.

Через 45 минут слышу свою фамилию. В кабинете встречают две экзаменаторa, предлагают выбрать билет. У меня есть несколько минут, чтобы ознакомиться с заданиями и сделать пометки на небольшом листке бумаги.

Одна из экзаменаторов приглашает отвечать, но перед этим предлагает немного рассказать о себе. В течение пары минут рассказываю, сколько мне лет, кем работаю, откуда и как давно приехала в Польшу, а также о том, для чего хочу получить сертификат о знании языка.

Переходим к заданиям. Первая часть — описание фотографии. У меня это студенты, сидящие в библиотеке и готовящиеся к экзамену. Вторая часть — монолог на тему «Как я отношусь к телевидению». Третья — диалог на заданную тему. Мне предстоит убедить экзаменаторa, что во время обучения в другом городе жить в центре будет лучше, чем на окраине. Всё время экзамена со мной говорит только одна экзаменатор, вторая же помечает мои ошибки.

На этом экзамен окончен, прощаюсь и направляюсь к выходу.

Советы постфактум

В целом экзамен оставил положительные впечатления. Сейчас я бы дала себе несколько советов. Первый — очень плотно позавтракать калорийной пищей, чтобы была возможность выдержать 7-8 часов без еды. Второй — во время подготовки тренироваться выполнять задания на время, особенно — писать сочинения. И третий — отказаться от идеи сдавать устную часть экзамена в тот же день, что и письменную: со свежей головой сделать это было бы проще.

Следующий такой экзамен пройдёт 16-17 ноября 2024 года, сдавать язык будут на уровни В1, С1 и С2.

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