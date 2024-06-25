Минобороны РФ скрыло данные о военных с инвалидностью 25.06.2024, 14:08

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Их стараются возвращать на передовую.

Минобороны РФ скрыло данные о числе военных с инвалидностью. Покалеченных на войне стараются не комиссовать, а возвращать на передовую, сообщают фронтовики и правозащитники, пишет «Можем объяснить».

Статистика содержалась в Единой межведомственной информационно–статистической системе (ЕМИСС), где сообщалось о получающих военную пенсию. Теперь в таблице стоит 0. Исчезли данные и о тех, кто получает пенсию по потере кормильца (из нее можно было бы узнать о росте числа погибших). Последние данные датированы 2021 годом, пенсию по инвалидности получали 27 тыс.

Данные Минобороны показывали рост раненых и погибших в 2014-2015 годах. За один год гибридной войны РФ с Украиной на 6 тыс. человек увеличилось число военных пенсионеров, получающих довольствие по потере кормильца, а общее число военных пенсионеров выросло на 27 тыс. до 1 млн 130 тыс. Ранее цифры снижались.

По официальным оценкам, за первый год войны число инвалидов войны с Украиной достигло 1,5 тыс. человек (из 72 тыс. ветеранов СВО). Такие цифры содержались в презентации фонда «Защитники отечества». По расчетам фонда Анны Цивилевой, через войну пройдут 750 тыс. россиян, а инвалидов могло бы стать почти 16 тыс. — то есть на 70%, больше чем в мирном 2021-м. Сейчас статус ветеранов СВО, по подсчетам «МО» исходя из бюджета-2024, уже имеют 540 тыс. человек.

Государству проще «утилизировать» раненых на фронте, чем вернуть их в общество, сказал «МО» основатель «Школы призывника» Алексей Табалов. «Во-первых, всех демобилизованных надо кем-то заменить. Во-вторых, на гражданке с ними куча проблем: их надо лечить, в том числе от ПТСР, адаптировать к мирной жизни, поддерживать. Возможно, власть подходит к этому цинично и прагматично, заставляя воевать до смерти».

Минобороны делает «калеч-полки» из раненых, их «содержат как скот, всех – раненых, недолеченных...!», - писал Z-блогер «Тринадцатый». Раненый боец рассказывал «МО», что потерял три пальца, но его вновь пытались отправить на передовую и отказывались лечить

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