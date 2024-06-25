Лукашисты своим решением создали для белорусов новую пенсионную «ловушку»
- 25.06.2024, 14:23
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Они оставили людей без денег.
С 1 июля заработает изменение по выплате пенсий: многие белорусы лишатся возможности получать эти деньги через почту. Такую возможность оставят только для некоторых категорий населения, а остальных переведут на выдачу пенсий через банки, пишет «Зеркало».
Чтобы продолжить в июле получать эти средства, до 21 июня надо было открыть специальный счет. В Минтруда рассказали, что будет с выплатами денег тем, кто не успел это сделать.
Что изменится с 1 июля?
Со следующего месяца многих белoрусов переведут на получение пенсий и пособий на детей через банки. Это затрагивает жителей Минска, а также городов областного подчинения и райцентров. Выбрать финучреждение, через которое возможно будет получать эти средства, можно самостоятельно. Напомним, сейчас беларусы по своему выбору могут получать пенсии и пособия на детей через почту или банки.
По-прежнему получать пенсии через почту смогут беларусы старше 70 лет, инвалиды I и II группы, а также жители сельской местности.
Ранее соцслужбы предупреждали: чтобы с июля получать пенсию или пособия в банке, нужно до 21 июня открыть базовый счет в одном из финучреждений. Тем, кто не откроет такой счет, приостановят выплату денег.
Открыть базовые счета можно в том числе в «Белагропромбанке», «Беларусбанке», «Банке БелВЭБ», «Белгазпромбанке», «Белинвестбанке», «Банке Дабрабыт», «Приорбанке» или «Сбер Банке».
Что сейчас (не) говорят в Минтруда?
Сколько белoрусов открыли базовые счета в банке для получения пенсий и пособий? И что делать тем, кто не успел?
25 июня в Минтруда «напомнили», что пенсионерам надо «до 21 июня включительно открыть базовый счет в одном из восьми банков, написав там заявление о перечислении социальных выплат в банк».
«Сколько уже открыли? 95% граждан, подлежащих переводу, — отмечают в Минтруда. — Те, кто по каким-либо причинам не смог открыть базовый счет в банке, без соцвыплат не останутся. Каждый такой случай рассматривается индивидуально. Все положенные выплаты дойдут до своих получателей обязательно».
При этом в ведомстве не поясняют, как конкретно будут выплачивать деньги людям.
«Что делать тем, кто не успел? Оставшимся 5% в дальнейшем все равно нужно будет открыть базовые счета в банке. Сделать это легко: необходимо взять паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность, и прийти в отделение выбранного банка. После этого больше никуда ходить не нужно», — добавляют в министерстве.
Ранее министр труда Наталия Павлюченко сообщала, что в целом по стране новшество по выплате пенсий затрагивает около 90 тысяч человек. Получается, что около 4500 человек не обзавелись базовыми счетами в банках.