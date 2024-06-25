закрыть
25 июня 2024, вторник, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Остров чистоты» находится на грани выживания

  • 25.06.2024, 14:52
«Остров чистоты» находится на грани выживания

Сеть столкнулась с ликвидацией компаний, судами и дефолтом по облигациям.

Владельцы сети «Остров чистоты и вкуса», по всей видимости, ликвидируют все связанные с ней компании. Сворачивают свою деятельность как ИП также основатели этого ритейла. При этом перед одной из компаний-«сестер» «Острова чистоты и вкуса» маячит суд, связанный с вопросами банкротства, пишет «Зеркало».

Какая ситуация с «Островом» и его «сестры»

Сеть «Остров чистоты и вкуса» управляется компаниями, которые входят в группу «Ромакс». «ЗападХимТорг» — это основная фирма, которая «рулит» этим ритейлером, ликвидируется. Вместе с ней эта участь постигла и другие компании, который входят под «крыло» «Ромакс» — «Производственную компанию Ромакс», «ЗападХимСервис», «ЗападХимИнвест», «Торговую компанию Ромакс».

Из общеизвестных компаний группы остается «Фабрика Ромакс», основная деятельность которой производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств. Но и будущее этой фирмы, по всей видимости, тоже может быть под вопросом. Так, на 4 июля в Экономическом суде Гродненской области назначено заседание по делу о банкротстве этой компании, следует из данных ресурса legat.by.

Это может быть связано как с финансовыми трудностями самого юрлица, так и быть частью более широких процессов. К примеру, не исключено, что компания выступала поручителем по кредитам других фирм из группы «Ромакс». В этом случае кредиторы могли заволноваться в связи с их ликвидацией. Стоит отметить, что судья может поставить начать процедуру банкротства, так и отказать истцу, то есть обратившемуся в суд банку.

Так, в прошлом году «Производственная компания Ромакс» допустила дефолты по облигациям. Выплаты инвесторам перенесли на 2024 год.

Тем не менее у самого предприятия «Фабрика Ромакс» тоже есть крупные долги. В июне «Белвнешэкономибанк» пошел в суд из-за задолженности компании на сумму более 1,2 млн рублей. В мае то же самое сделал Банк развития, в этом случае сумма была выше — более 8,6 млн рублей.

Сворачивают свою деятельность как ИП также совладельцы группы компаний — супруги Виктор и Оксана Ромук. Однако в этом случае закрытие предпринимательства может быть связано с ужесточением условий для ИП, которым чиновники вынуждают предпринимателей переходить в юрлица.

Между тем, как видно из торгового реестра, на «ЗападХимТорге» числятся еще 311 розничных магазина. Причем три из них зарегистрировали в этом году.

Картина складывается такая, будто группа компаний окончательно сворачивает свою деятельность. Однако это не обязательно так. Есть вероятность, что вместо нескольких юрлиц, которые сейчас ликвидируют, появится одно — и через него семья бизнесменов продолжит управлять популярной дрогери-сетью. Во всяком случае в начале 2024 года, когда основатель бизнеса Виктор Ромук рассказывал о финансовых трудностях, он подчеркнул, что сеть дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса» не планирует закрываться окончательно.

С чего начались проблемы у «Острова»

Напомним, во второй половине 2023 года появилась информация о проблемах у сети «Остров чистоты и вкуса». Сообщалось, что в магазинах сократился ассортимент, а некоторые торговые объекты закрылись. На этом фоне была приостановлена работа интернет-магазина (возобновлена в начале января, но не в полном объеме). К концу прошлого года в магазинах этой торговой сети стал восстанавливаться ассортимент.

Финансовое положение компаний семьи известного бизнесмена Виктора Ромука пошатнулось после пристального интереса со стороны силовиков. Самого бизнесмена задерживали в 2022 году и, по информации издания «Наша Ніва», выпустили из СИЗО после того, как он согласился выплатить начисленные штрафы на сумму 7 млн долларов.

Конкурент пользуется моментом для расширения

В это время активно расширяется конкурент «Острова» — сеть «Мила», которая принадлежит компании «Парфюм Трейд». В этом году у нее были зарегистрированы 15 новых розничных магазинов. Причем пять из них 30 мая. Всего же сеть объединяет 576 торговых точек.

В новые магазины активно ищут работников. Например, продавцам готовы платить от 1200 рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский