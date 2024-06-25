«Остров чистоты» находится на грани выживания 25.06.2024, 14:52

Сеть столкнулась с ликвидацией компаний, судами и дефолтом по облигациям.

Владельцы сети «Остров чистоты и вкуса», по всей видимости, ликвидируют все связанные с ней компании. Сворачивают свою деятельность как ИП также основатели этого ритейла. При этом перед одной из компаний-«сестер» «Острова чистоты и вкуса» маячит суд, связанный с вопросами банкротства, пишет «Зеркало».

Какая ситуация с «Островом» и его «сестры»

Сеть «Остров чистоты и вкуса» управляется компаниями, которые входят в группу «Ромакс». «ЗападХимТорг» — это основная фирма, которая «рулит» этим ритейлером, ликвидируется. Вместе с ней эта участь постигла и другие компании, который входят под «крыло» «Ромакс» — «Производственную компанию Ромакс», «ЗападХимСервис», «ЗападХимИнвест», «Торговую компанию Ромакс».

Из общеизвестных компаний группы остается «Фабрика Ромакс», основная деятельность которой производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств. Но и будущее этой фирмы, по всей видимости, тоже может быть под вопросом. Так, на 4 июля в Экономическом суде Гродненской области назначено заседание по делу о банкротстве этой компании, следует из данных ресурса legat.by.

Это может быть связано как с финансовыми трудностями самого юрлица, так и быть частью более широких процессов. К примеру, не исключено, что компания выступала поручителем по кредитам других фирм из группы «Ромакс». В этом случае кредиторы могли заволноваться в связи с их ликвидацией. Стоит отметить, что судья может поставить начать процедуру банкротства, так и отказать истцу, то есть обратившемуся в суд банку.

Так, в прошлом году «Производственная компания Ромакс» допустила дефолты по облигациям. Выплаты инвесторам перенесли на 2024 год.

Тем не менее у самого предприятия «Фабрика Ромакс» тоже есть крупные долги. В июне «Белвнешэкономибанк» пошел в суд из-за задолженности компании на сумму более 1,2 млн рублей. В мае то же самое сделал Банк развития, в этом случае сумма была выше — более 8,6 млн рублей.

Сворачивают свою деятельность как ИП также совладельцы группы компаний — супруги Виктор и Оксана Ромук. Однако в этом случае закрытие предпринимательства может быть связано с ужесточением условий для ИП, которым чиновники вынуждают предпринимателей переходить в юрлица.

Между тем, как видно из торгового реестра, на «ЗападХимТорге» числятся еще 311 розничных магазина. Причем три из них зарегистрировали в этом году.

Картина складывается такая, будто группа компаний окончательно сворачивает свою деятельность. Однако это не обязательно так. Есть вероятность, что вместо нескольких юрлиц, которые сейчас ликвидируют, появится одно — и через него семья бизнесменов продолжит управлять популярной дрогери-сетью. Во всяком случае в начале 2024 года, когда основатель бизнеса Виктор Ромук рассказывал о финансовых трудностях, он подчеркнул, что сеть дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса» не планирует закрываться окончательно.

С чего начались проблемы у «Острова»

Напомним, во второй половине 2023 года появилась информация о проблемах у сети «Остров чистоты и вкуса». Сообщалось, что в магазинах сократился ассортимент, а некоторые торговые объекты закрылись. На этом фоне была приостановлена работа интернет-магазина (возобновлена в начале января, но не в полном объеме). К концу прошлого года в магазинах этой торговой сети стал восстанавливаться ассортимент.

Финансовое положение компаний семьи известного бизнесмена Виктора Ромука пошатнулось после пристального интереса со стороны силовиков. Самого бизнесмена задерживали в 2022 году и, по информации издания «Наша Ніва», выпустили из СИЗО после того, как он согласился выплатить начисленные штрафы на сумму 7 млн долларов.

Конкурент пользуется моментом для расширения

В это время активно расширяется конкурент «Острова» — сеть «Мила», которая принадлежит компании «Парфюм Трейд». В этом году у нее были зарегистрированы 15 новых розничных магазинов. Причем пять из них 30 мая. Всего же сеть объединяет 576 торговых точек.

В новые магазины активно ищут работников. Например, продавцам готовы платить от 1200 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com