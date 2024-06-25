Еще один частный вуз в этом году не будет набирать первокурсников

Еще один частный вуз в этом году не будет набирать первокурсников1
- 25.06.2024, 15:12
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Но о закрытии речи не идет.
За последнюю неделю стало известно о закрытии сразу двух вузов в стране. Все учебные заведения частные. Первыми о ликвидации сообщил Университет права и социально-информационных технологий, чуть позже — Институт предпринимательской деятельности.
Читатели также рассказали Onlíner о возможных проблемах в Институте парламентаризма и предпринимательства, но в вузе информацию о закрытии не подтверждают. С этого года там всего лишь не будут набирать первокурсников, остальные студенты продолжат учебу.
Журналисты дозвонились до ректора института, кандидата политических наук Александра Горелика:
— Я знаю, что закрываются конкретные вузы, но к нам это отношения не имеет. Мы функционируем. Единственное, что в этом году не будет набора первокурсников — Министерство образования его не согласовало. Но институт работает и с первого сентября, как положено, будет осуществлять образовательную деятельность.
Институт парламентаризма и предпринимательства открыт в 1993 году. Частный вуз готовил специалистов в области экономики, управления и политологии. В феврале 2021-го ИПП прошел государственную аккредитацию. Сертификат действует до 9 марта 2026 года.