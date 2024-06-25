Сколько бывших белорусских силовиков занимают топ-должности в крупных организациях

Сколько бывших белорусских силовиков занимают топ-должности в крупных организациях7
- 25.06.2024, 15:23
- 3,482
Счет идет на сотни.
Об этом государственному изданию «На страже» рассказал Валентин Потапович, возглавляющий общественную организацию ветеранов органов внутренних дел.
По его словам, 80% вышедших на пенсию силовиков продолжают работать. При этом более 400 бывших сотрудников МВД занимают руководящие должности в организациях, в которых работают более полутора тысяч человек.
Как отмечает «Немецкая волна», примеров таких предприятий он не привел. Также, по данным Потаповича, 89 ветеранов МВД стали в этом году так называемыми депутатами местных советов.
На предприятиях Беларуси массово руководящие посты занимали бывшие силовики. В частности – должности заместителей руководителя по идеологии. Кроме того, есть ряд организаций, где экс-представители силовых структур и спецслужб занимают пост гендиректора.