Сколько бывших белорусских силовиков занимают топ-должности в крупных организациях 7 25.06.2024, 15:23

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Счет идет на сотни.

Об этом государственному изданию «На страже» рассказал Валентин Потапович, возглавляющий общественную организацию ветеранов органов внутренних дел.

По его словам, 80% вышедших на пенсию силовиков продолжают работать. При этом более 400 бывших сотрудников МВД занимают руководящие должности в организациях, в которых работают более полутора тысяч человек.

Как отмечает «Немецкая волна», примеров таких предприятий он не привел. Также, по данным Потаповича, 89 ветеранов МВД стали в этом году так называемыми депутатами местных советов.

На предприятиях Беларуси массово руководящие посты занимали бывшие силовики. В частности – должности заместителей руководителя по идеологии. Кроме того, есть ряд организаций, где экс-представители силовых структур и спецслужб занимают пост гендиректора.

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