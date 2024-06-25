Прадед «Теслы»: на аукцион выставили 111-летний американский электромобиль
- 25.06.2024, 15:27
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Новым такой электрокар мог проехать 130-160 километров без подзарядки.
В США на аукцион Mecum выставили Waverly Model 93 Brougham 1913 года. Винтажное авто является электромобилем. Его подробности раскрыли на сайте аукциона.
Мало кто знает, что в начале ХХ века электромобили были достаточно популярными, однако из-за развития бензиновых авто были вытеснены с рынка. До Waverly Model 93 Brougham наших дней сохранилось очень мало старинных электрокаров. Конкретно этот Waverly был в одной семье до 2002 года и даже сохранилось оригинальное руководство по эксплуатации авто.
Waverly Electric Model 93 Brougham напоминает карету. Его кузов изготовлен из дерева, а крыша снимается. Салон отделан кожей, а водитель и пассажиры сидят лицом друг к другу. Багажники установлены спереди и сзади.
Оригинальный Waverly Model 93 Brougham мог проехать от 130 до 160 км без подзарядки. Впрочем, сейчас у авто новая силовая установка.
Дело, ведь его отреставрировали и заменили мотор, батарею и контролем. Теперь он может подзаряжаться от современной 120-вольтовой американской электросети.