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Прадед «Теслы»: на аукцион выставили 111-летний американский электромобиль

  • 25.06.2024, 15:27
  • 1,960
Прадед «Теслы»: на аукцион выставили 111-летний американский электромобиль

Новым такой электрокар мог проехать 130-160 километров без подзарядки.

В США на аукцион Mecum выставили Waverly Model 93 Brougham 1913 года. Винтажное авто является электромобилем. Его подробности раскрыли на сайте аукциона.

Мало кто знает, что в начале ХХ века электромобили были достаточно популярными, однако из-за развития бензиновых авто были вытеснены с рынка. До Waverly Model 93 Brougham наших дней сохранилось очень мало старинных электрокаров. Конкретно этот Waverly был в одной семье до 2002 года и даже сохранилось оригинальное руководство по эксплуатации авто.

Waverly Electric Model 93 Brougham напоминает карету. Его кузов изготовлен из дерева, а крыша снимается. Салон отделан кожей, а водитель и пассажиры сидят лицом друг к другу. Багажники установлены спереди и сзади.

Оригинальный Waverly Model 93 Brougham мог проехать от 130 до 160 км без подзарядки. Впрочем, сейчас у авто новая силовая установка.

Дело, ведь его отреставрировали и заменили мотор, батарею и контролем. Теперь он может подзаряжаться от современной 120-вольтовой американской электросети.

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