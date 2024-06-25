Испания готовится поставлять ВСУ новейшие БМП ASCOD 25.06.2024, 15:34

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Чем особенна эта техника.

Испанские власти решают вопрос о поставках ВСУ боевых машин пехоты ASCOD, которые будут производиться на мощностях компании General Dynamics European Land Systems (GDELS) в Испании.

Предложение по производству 50 БМП ASCOD в год подала сама компания правительству Испании, сообщает УНИАН. Это предложение последовало после подписания в мае соглашения по безопасности между Испанией и Украиной, которое предусматривает предоставление военной помощи на миллиард. Издание El Comercio сообщило, что данное предложение сейчас проходит оценку.

При этом издание Defense Express отметило, что для испанского правительства такой заказ для Украины у собственных производителей является инвестицией в свои же оборонные возможности.

Что такое ASCOD

ASCOD - это гусеничная платформа с предельным весом до 42 тонн, что означает возможность установки автоматических пушек или другого подобного вооружения.

В сентябре 2023 года стало известно, что «Украинская бронетехника» рассматривает возможности производства ASCOD в Украине. Для этого представители предприятия вместе с Czechoslovak Group посетили производственные мощности GDELS в Испании, украинские военнослужащие испытали машину для оценки ее качеств и возможностей.

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