«Автобус будет Брест — Стамбул — Варшава» 6 25.06.2024, 15:45

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Белорусы обсуждают возможное закрытие погранперехода «Брест — Тересполь».

Вечером 22 июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN заявил, что правительство Польши рассматривает возможность закрытия всех оставшихся пунктов пропуска на границе с Беларусью. Сейчас изучается вопрос, повлияет ли это на экономику.

В тот же день президент Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Китай. Перед отъездом он заявил, что будет обсуждать с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы экономики и безопасности, Беларусь и ситуацию на границе.

Новость о возможном закрытии оставшихся погранпереходов на границе Беларуси и Польши моментально попала во все приграничные телеграм-чаты. Журналисты Bgmedia посмотрели, как люди обсуждали ее (оригинальная орфография и пунктуация комментариев сохранены):

«Есть тут те, кто въехал в Польшу в последние сутки? Польских пограничников не спрашивали о закрытии переходов?».

«Что говорят на таможни по полному закрытию границ?».

«Кто в живую слышал, говорят ли что-то на переходе Беларусь-Польша о закрытии границы?».

На эти вопросы отвечали так:

«По опыту прошлых закрытий, там было около суток, от уведомления до фактического закрытия».

Кто-то предположил, что пункт пропуска «Тересполь» закроют, но откроют пункт пропуска «Бобровники»:

«Я думаю, что Тересполь точно закроют, но откроют Бобровники».

Если Польша закроет все погранпереходы, то нагрузка ляжет на Литву

Также в приграничных чатах обсуждали версию, что если Польша все-таки закроет все погранпереходы на границе с Беларусью, то наши соотечественники будут ездить через Литву. Товары и торговля тоже будут идти через нее:

«Ляжет все на литовцев».

«Беларускалий перестали переваливать в Клайпеде и ни литовская ЖД, ни порт не разорились».

«Сейчас уже коллапс, порт забит тачками, корабли не принимаются».

Автобус Брест — Стамбул — Варшава и минута для юмора

Возможное закрытие всех погранпереходов на границе Польши с Беларусью означает и закрытие пассажирского погранперехода «Козловичи — Брест». В чатах то ли в шутку, то всерьез начали писать, что в таком случае будут добираться из Бреста в Варшаву через Стамбул:

«Мне через Турцию надо будет в Польшу ездить?».

«Ничего будем через Турцию ездить, автобус будет Брест — Стамбул — Варшава».

«Так быстрее будет. Я из Бреста 21 час до Варшавы добирался. Через Стамбул быстрее».

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