закрыть
25 июня 2024, вторник, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лавров ударил копытом

1
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 25.06.2024, 15:49
  • 4,194
Лавров ударил копытом

А Захарова приуныла в одиночестве.

В ответ на 14-й пакет европейских санкций, с мощнейшим ответом выкатился российский МИД, во главе с кавалером Ордена Жеребца Лавровым: «В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым … запрещен въезд на территорию нашего государства».

Сидели бы уже тихо, чудаки. Не показывали своей нищеты. Это же надо чтобы в ответ на увесистые экономические санкции пронесло таким жидким кефиром!

Бедные европейские чиновники. Как они мечтали вместо Олимпиады в Париже отправиться в нашу страну, открыть здесь счет в банке у Костина, сходить на концерт «Шамана», поглазеть на запыленную букву «Z» на театре Машкова, изрядно уже тронутую солнцем и дождями. Не исключено, что кто-то и с Захаровой мечтал встретиться, посмотреть, как махом выпивают бутылку виски, заправляясь «горючим» для написания пресс-релизов.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский