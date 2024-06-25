Лавров ударил копытом 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

25.06.2024, 15:49

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А Захарова приуныла в одиночестве.

В ответ на 14-й пакет европейских санкций, с мощнейшим ответом выкатился российский МИД, во главе с кавалером Ордена Жеребца Лавровым: «В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым … запрещен въезд на территорию нашего государства».

Сидели бы уже тихо, чудаки. Не показывали своей нищеты. Это же надо чтобы в ответ на увесистые экономические санкции пронесло таким жидким кефиром!

Бедные европейские чиновники. Как они мечтали вместо Олимпиады в Париже отправиться в нашу страну, открыть здесь счет в банке у Костина, сходить на концерт «Шамана», поглазеть на запыленную букву «Z» на театре Машкова, изрядно уже тронутую солнцем и дождями. Не исключено, что кто-то и с Захаровой мечтал встретиться, посмотреть, как махом выпивают бутылку виски, заправляясь «горючим» для написания пресс-релизов.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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