Поиски идеальной школы: белорусы приглашают в American Elite School в Варшаве

Поиски идеальной школы: белорусы приглашают в American Elite School в Варшаве2
- 25.06.2024, 15:59
Набор в частную школу, которую основали белорусы, уже идет.
При переезде в Варшаву многие семьи сталкиваются с вопросом выбора англоязычной школы для своих детей. Разнообразие школ и широкий диапазон цен может создать сложности при определении того, какая школа лучше всего подойдет под индивидуальные потребности и бюджет семьи.
Первые шаги и трудности
Поиск подходящей школы начинается с оценки нескольких ключевых факторов:
• Ценовой диапазон: Цены на англоязычное образование варьируются от 3500 до 10 000 злотых в месяц, требуя внимательного изучения финансовых возможностей семьи.
• Рекрутация и сроки: Многие школы устанавливают строгие сроки приема, что требует предварительного планирования и подачи документов.
• Географическое расположение: Размещение школ в районах Вилянув и Мокотов может повлиять на доступность для семьи и дополнительные затраты на довоз.
• Ценовая политика: Несмотря на доступность по цене, некоторые семьи сталкиваются с дополнительными расходами на занятия польского языка и другие услуги.
• Размеры классов и условия: Полнота классов и качество обеспечения безопасности могут оставлять желать лучшего.
• Коммуникация и организация: Некоторые родители отмечают неудовлетворительную коммуникацию с администрацией и неоперативные ответы на запросы.
Но есть разумная альтернатива - частная школа American Elite School, которую в 2023 году в Варшаве основали белорусы.
Выбор варшавской школы: альтернативные варианты
Среди множества англоязычных школ в Варшаве выделяется American Elite School на Мокотове. В новой школе предлагаются следующие преимущества:
- Ограниченное количество учеников в классе:
Одним из важных преимуществ American Elite School является небольшое количество учеников в классе. С максимальным числом в 16 человек, учитель имеет возможность уделить больше внимания каждому ученику, индивидуализируя обучение в соответствии с их потребностями и способностями.
- Профессиональные педагоги:
Учителя в школе не только профессионально владеют предметом, но и являются носителем английского языка.
Обучение построено по американской системе, есть онлайн-занятия, если вы решили куда-то уехать в течение учебного года или заболели, то просто получаете ссылку на Google meet - и ребенок находится с классом онлайн.
Уважительное отношение ко всем национальностям и религиям. В школе учатся украинцы, белорусы, поляки, индусы, китайцы, и конфликтов между детьми нет. Это круто, когда ребенок взрослеет в атмосфере взаимного уважения.
- Англоязычное обучение:
American Elite School предлагает полностью англоязычную программу обучения, что погружает учеников в языковую среду и способствует их быстрому и эффективному освоению английского языка. При этом предусмотрены 3 часа в неделю для изучения польского языка, что позволяет ученикам овладеть и вторым языком.
- Собственный двор:
Школа обладает собственным двором, что создает возможность для учеников находиться на свежем воздухе во время перерывов между занятиями. Это также предоставляет дополнительные возможности для физической активности и игр на свежем воздухе, способствуя здоровому образу жизни и активному обучению.
American Elite School нацелена на обеспечение стимулирующей и поддерживающей среды для учебы, где каждый ученик может раскрыть свой потенциал и добиться успеха как в учебе, так и в жизни.
Совокупность индивидуального подхода к каждому ученику, комфортной учебной среды и современных образовательных методик делает American Elite School привлекательным выбором для родителей, ищущих высококачественное образование для своих детей в Варшаве.
AMERICAN ELITE SCHOOL
Aleja Wyscigowa 8A
02-681 Warszawa
Сайт: americaneliteschool.pl
E-mail: info@americaneliteschool.pl
Телефон: +48 880 880 149