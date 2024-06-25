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«Какой же Лукашенко пустобрех!»

  • 25.06.2024, 16:15
  • 2,124
«Какой же Лукашенко пустобрех!»

Новая «пенсионная ловушка» возмутила белорусов.

Режим Лукашенко рассматривает меры по «мотивации» пенсионеров продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Это предложение может быть ответом на недостаток рабочей силы, с которым сталкивается страна. Однако, учитывая сложность ситуации, полное ее решение кажется маловероятным.

В связи с этим, не исключено, что в ближайшем будущем правительство может принять решение об увеличении пенсионного возраста.

Власти могут пойти на то, чтобы повысить пенсионный возраст для женщин. Сейчас они выходят на пенсию в 58 лет, тогда как мужчины — в 63.

Повышать пенсионный возраст для мужчин не имеет смысла, так как далеко не все из них доживают до пенсии.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Караул! У государственных чинов корыта пустеют, скоро им так и есть нечего будет. Народ не желает работать до гроба за копейки».

«Какой же Лукашенко пустобрех! Сколько всего обещал, а по факту все наоборот».

«И рожать нам, семью тянуть нам, еще и горбатиться до смерти... А жить когда?»

«Окружение Лукашенко думает только о себе и боится потерять насиженные должности. Кому какое дело, что будет со страной? Для тех, кто у власти, всегда найдутся рабочие. Как у Щедрина: один мужик двух генералов прокормил, а тут наберется мужиков десятки тысяч... А потом женщины еще нарожают... А сколько они проживут, никого не интересует, до 50 дотянут — уже хорошо... Посади на голодный паек — будут работать за корку хлеба, а за шкварку — так и в две смены... Памяркоўныя ж...»

«Кабинетным работникам он повышает пенсию, а простым работягам — срок эксплуатации? Извините, это не работа, за работу платят, а не дают подачки».

«А в сельском хозяйстве люди работают, как лошади. Как им дожить до этой пенсии? Это не бумажки перебирать, вот пусть экономистам и повышают!»

«25 лет в сельском хозяйстве, попробовал все — тяжелую работу, даже фуры разгружал с бытовой техникой в 40 лет. Я даже не мечтаю, что доживу до пенсии. Мне еще 18 лет работать».

«С такой системой нас еще до пенсии всех вынесут вперед ногами с предприятий».

«Из-за мизерных пенсий люди вынуждены работать дальше, а не отдыхать и путешествовать».

«Поколение 90-х до пенсии не доживет, да и 80-е не дотянут».

«Зачем государству платить пенсии, если можно повысить пенсионный возраст, до которого мало кто доживет?»

«Надо тех, кто отсидел 20 лет в бюджетных креслах и «напахал» на достойную пенсию, отправить на производство, поднимать экономику страны».

«Пенсия — это отдых после долгих лет труда, а не билет обратно на завод».

«Опять наши спины под нож, а чиновники в шоколаде!»

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