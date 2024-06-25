«Какой же Лукашенко пустобрех!» 25.06.2024, 16:15

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Новая «пенсионная ловушка» возмутила белорусов.

Режим Лукашенко рассматривает меры по «мотивации» пенсионеров продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Это предложение может быть ответом на недостаток рабочей силы, с которым сталкивается страна. Однако, учитывая сложность ситуации, полное ее решение кажется маловероятным.

В связи с этим, не исключено, что в ближайшем будущем правительство может принять решение об увеличении пенсионного возраста.

Власти могут пойти на то, чтобы повысить пенсионный возраст для женщин. Сейчас они выходят на пенсию в 58 лет, тогда как мужчины — в 63.

Повышать пенсионный возраст для мужчин не имеет смысла, так как далеко не все из них доживают до пенсии.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Караул! У государственных чинов корыта пустеют, скоро им так и есть нечего будет. Народ не желает работать до гроба за копейки».

«Какой же Лукашенко пустобрех! Сколько всего обещал, а по факту все наоборот».

«И рожать нам, семью тянуть нам, еще и горбатиться до смерти... А жить когда?»

«Окружение Лукашенко думает только о себе и боится потерять насиженные должности. Кому какое дело, что будет со страной? Для тех, кто у власти, всегда найдутся рабочие. Как у Щедрина: один мужик двух генералов прокормил, а тут наберется мужиков десятки тысяч... А потом женщины еще нарожают... А сколько они проживут, никого не интересует, до 50 дотянут — уже хорошо... Посади на голодный паек — будут работать за корку хлеба, а за шкварку — так и в две смены... Памяркоўныя ж...»

«Кабинетным работникам он повышает пенсию, а простым работягам — срок эксплуатации? Извините, это не работа, за работу платят, а не дают подачки».

«А в сельском хозяйстве люди работают, как лошади. Как им дожить до этой пенсии? Это не бумажки перебирать, вот пусть экономистам и повышают!»

«25 лет в сельском хозяйстве, попробовал все — тяжелую работу, даже фуры разгружал с бытовой техникой в 40 лет. Я даже не мечтаю, что доживу до пенсии. Мне еще 18 лет работать».

«С такой системой нас еще до пенсии всех вынесут вперед ногами с предприятий».

«Из-за мизерных пенсий люди вынуждены работать дальше, а не отдыхать и путешествовать».

«Поколение 90-х до пенсии не доживет, да и 80-е не дотянут».

«Зачем государству платить пенсии, если можно повысить пенсионный возраст, до которого мало кто доживет?»

«Надо тех, кто отсидел 20 лет в бюджетных креслах и «напахал» на достойную пенсию, отправить на производство, поднимать экономику страны».

«Пенсия — это отдых после долгих лет труда, а не билет обратно на завод».

«Опять наши спины под нож, а чиновники в шоколаде!»

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