ВСУ уничтожили российский «Панцирь-С1» в Донецкой области
- 25.06.2024, 16:08
В результате удара HIMARS он полностью выгорел изнутри.
Telegram-канал «Досье Шпиона» опубликовал фотографии российского ЗРПК «Панцирь-С1», уничтоженного украинскими силами в Донецкой области.
Система полностью выгорела изнутри после попадания ракеты из системы залпового огня HIMARS.
Согласно сообщению канала, уничтожение произошло на территории Донецкой области в период с 15 по 20 июня, но живая сила противника при этом в результате атаки не пострадала.
«Удар РСЗО HIMARS. Ракета ударила рядом, вследствие чего, комплекс выгорел изнутри. Личный состав не пострадал... P.S. Прошу обратить внимание на живописность фото. Автор – талант», – отмечено в сообщении.