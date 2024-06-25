В Украину прибыли первые снаряды в рамках чешской инициативы
- 25.06.2024, 16:20
Боеприпасы были закуплены за пределами ЕС.
Первые боеприпасы, закупленные за пределами Европы в рамках чешской инициативы, прибыли в Украину
Как пишет BILD, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
«Мы делаем то, что необходимо», — подчеркнул он.
Чехия возглавляет международную кампанию по сбору средств для закупки боеприпасов для украинской армии. По словам чешского представителя по вопросам восстановления Украины Томаша Копецни, к концу мая было получено около 1,7 млрд евро на первую закупку 500 000 артиллерийских боеприпасов.
В сборе средств участвовали Германия, Канада, Дания, Нидерланды и Португалия, заявил Копецни. Ранее он сообщал, что миллионы боеприпасов могут быть закуплены для Украины за пределами Европы — если союзники смогут собрать деньги.