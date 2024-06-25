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В Украину прибыли первые снаряды в рамках чешской инициативы

  • 25.06.2024, 16:20
В Украину прибыли первые снаряды в рамках чешской инициативы

Боеприпасы были закуплены за пределами ЕС.

Первые боеприпасы, закупленные за пределами Европы в рамках чешской инициативы, прибыли в Украину

Как пишет BILD, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Мы делаем то, что необходимо», — подчеркнул он.

Чехия возглавляет международную кампанию по сбору средств для закупки боеприпасов для украинской армии. По словам чешского представителя по вопросам восстановления Украины Томаша Копецни, к концу мая было получено около 1,7 млрд евро на первую закупку 500 000 артиллерийских боеприпасов.

В сборе средств участвовали Германия, Канада, Дания, Нидерланды и Португалия, заявил Копецни. Ранее он сообщал, что миллионы боеприпасов могут быть закуплены для Украины за пределами Европы — если союзники смогут собрать деньги.

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