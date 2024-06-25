Покупательниц шокировал прилавок со «спецэффектами» в «Евроопте» 25.06.2024, 16:30

Что ее удивило?

Белоруска зашла в магазин «Евроопт» в Светлогорске и увидела прилавок со «спецэффектами», на котором лежала зелень. Она сняла продукцию на видео и выложила в TikTok, пишет zerkalo.io. Но покупательницу шокировала стоимость — в сезон за килограмм трав надо отдать больше, чем за мясо.

Женщина зашла в «Евроопт» в Светлогорске и увидела, что там стоит прилавок со свежей зеленью. Для сохранения товарного вида трав в витрине работал увлажнитель, продукция находилась в искусственном тумане.

Однако стоимость зелени посетительнице показалась слишком высокой. На ролике можно рассмотреть ценники, на них указано, что килограмм листового салата стоит 35 рубля 50 копеек за килограмм, базилик — 63 рубля 90 копеек, шпинат — 50 рублей 5 копеек.

— Дожились — зелень стоит дороже куска мяса. Наверное это выращено в золотом саду. Мне кажется эти спецэффекты еще больше добавляют цену. Даже не знаю, что взять - мясо или килограмм рукколы, — комментирует покупательница.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что цена на зелень нормальная, тем более, что покупают ее не килограммами, а небольшими пучками. Однако многие люди удивились и засомневались: не шутка ли это, такие цены на траву. Вот некоторые комментарии:

• «А потом на мусорку, потому что никто не может купить».

• «Не поленитесь, сходите на рынок. В Минске на рынках зелень стоит от 10 до 35 рублей за килограмм (это самая дорогая)».

• «В нашем городе пучок укропа грамм 300 стоит 2 рубля, лука — 1,5 рубля, петрушки — 3 рубля. Шпинат вообще за копейки валяется».

• «Капец. Зачем я томаты и картошку посадила? Завтра выкапываю и сею рукколу, базилик и шпинат. На весь Светлогорск насею».

• «Я богатая. У меня это все в огороде растет».

• «Еще бы подсветку разными цветами добавить, тогда можно еще 10 рублей добавить».

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