закрыть
25 июня 2024, вторник, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Покупательниц шокировал прилавок со «спецэффектами» в «Евроопте»

  • 25.06.2024, 16:30
Покупательниц шокировал прилавок со «спецэффектами» в «Евроопте»

Что ее удивило?

Белоруска зашла в магазин «Евроопт» в Светлогорске и увидела прилавок со «спецэффектами», на котором лежала зелень. Она сняла продукцию на видео и выложила в TikTok, пишет zerkalo.io. Но покупательницу шокировала стоимость — в сезон за килограмм трав надо отдать больше, чем за мясо.

Женщина зашла в «Евроопт» в Светлогорске и увидела, что там стоит прилавок со свежей зеленью. Для сохранения товарного вида трав в витрине работал увлажнитель, продукция находилась в искусственном тумане.

Однако стоимость зелени посетительнице показалась слишком высокой. На ролике можно рассмотреть ценники, на них указано, что килограмм листового салата стоит 35 рубля 50 копеек за килограмм, базилик — 63 рубля 90 копеек, шпинат — 50 рублей 5 копеек.

@chistula_svt

Шик Шак Шок 😱😱😱

♬ оригинальный звук - КЛИНИНГ СВЕТЛОГОРСК РБ

— Дожились — зелень стоит дороже куска мяса. Наверное это выращено в золотом саду. Мне кажется эти спецэффекты еще больше добавляют цену. Даже не знаю, что взять - мясо или килограмм рукколы, — комментирует покупательница.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что цена на зелень нормальная, тем более, что покупают ее не килограммами, а небольшими пучками. Однако многие люди удивились и засомневались: не шутка ли это, такие цены на траву. Вот некоторые комментарии:

• «А потом на мусорку, потому что никто не может купить».

• «Не поленитесь, сходите на рынок. В Минске на рынках зелень стоит от 10 до 35 рублей за килограмм (это самая дорогая)».

• «В нашем городе пучок укропа грамм 300 стоит 2 рубля, лука — 1,5 рубля, петрушки — 3 рубля. Шпинат вообще за копейки валяется».

• «Капец. Зачем я томаты и картошку посадила? Завтра выкапываю и сею рукколу, базилик и шпинат. На весь Светлогорск насею».

• «Я богатая. У меня это все в огороде растет».

• «Еще бы подсветку разными цветами добавить, тогда можно еще 10 рублей добавить».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский