У Сил обороны Украины есть успехи: боец Нацгвардии назвал направление на Харьковщине 25.06.2024, 16:42

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Оккупанты РФ пытаются прорвать линию обороны ВСУ.

У украинских защитников есть успехи на Харьковском направлении, рассказал командир артиллерийской батареи бригады Национальной гвардии «Спартан» Василий Емельянов.

- Ситуация контролируемая. Наши ребята действуют эффективно и дают достойный отпор. Можно сказать, что есть успехи, — подчеркнул он в эфире канала «Киев 24».

Вместе с тем украинский защитник отметил, что оккупанты РФ пытаются прорвать линию обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы. При этом враг задействует в атаках пехоту, а российское командование для атак привлекает небольшие пехотные группы.

По словам нацгвардейца, его бригада Нацгвардии и другие подразделения Сил обороны эффективно противодействуют врагу. Емельянов также добавил, что детальнее об успехах на Харьковском направлении может сообщить украинское командование.

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