Польша направила на границу с Беларусью военную жандармерию

Польша направила на границу с Беларусью военную жандармерию1
- 25.06.2024, 16:49
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Подробности.
Сотрудники военной жандармерии Польши с 24 июня приступили к выполнению специальных задач на польско-белорусской границе.
Об этом сообщает сайт Вооруженных сил Польши.
В обязанности военнослужащих входит обеспечение мер по патрулированию, пресечению массовых беспорядков и обучению сил военной полиции Подлясского воеводства (WZZ Podlasie).
Жандармы имеют в своем распоряжении технику и боевые средства, необходимые для выполнения поставленных задач. Кроме того, они обеспечены материально-техническим и медицинским обеспечением.
Как ранее писал сайт Charter97.org, на границе Польши с Беларусью возникла напряженная обстановка из-за волны нелегальной миграции. Особенно остро ситуация обострилась после инцидента с нападением на польских солдат, в результате которого один военнослужащий скончался от ножевого ранения. Это событие привело к созыву заседания Совета национальной безопасности Польши.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава обдумывает вопрос о закрытии всех пограничных переходов в ответ на текущую ситуацию.