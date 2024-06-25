Польша направила на границу с Беларусью военную жандармерию 1 25.06.2024, 16:49

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Подробности.

Сотрудники военной жандармерии Польши с 24 июня приступили к выполнению специальных задач на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает сайт Вооруженных сил Польши.

В обязанности военнослужащих входит обеспечение мер по патрулированию, пресечению массовых беспорядков и обучению сил военной полиции Подлясского воеводства (WZZ Podlasie).

Жандармы имеют в своем распоряжении технику и боевые средства, необходимые для выполнения поставленных задач. Кроме того, они обеспечены материально-техническим и медицинским обеспечением.

Как ранее писал сайт Charter97.org, на границе Польши с Беларусью возникла напряженная обстановка из-за волны нелегальной миграции. Особенно остро ситуация обострилась после инцидента с нападением на польских солдат, в результате которого один военнослужащий скончался от ножевого ранения. Это событие привело к созыву заседания Совета национальной безопасности Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава обдумывает вопрос о закрытии всех пограничных переходов в ответ на текущую ситуацию.

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