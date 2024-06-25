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СБУ задержала давнего друга заместителя директора росгвардии

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  • 25.06.2024, 16:57
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СБУ задержала давнего друга заместителя директора росгвардии

Одессит «сливал» российскому генералу важную информацию.

Служба безопасности Украины разоблачила сеть прокремлевских агитаторов, действовавших в разных регионах Украины. Один из злоумышленников, действовавший в Одесской области, уже получил реальное наказание в виде 6 лет заключения.

Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщили в Telegram Службы безопасности Украины. Также приспешники врага действовали в Киеве, Черкасской и Полтавской областях.

В спецслужбе отметили, что предатели восхваляли оккупационные группировки РФ, оправдывали их военные преступления и призывали к захвату всей территории Украины.

В частности, по данным следствия, фигурант из Одесской области находился на постоянной связи с генерал-полковником Игорем Ильяшем – заместителем директора росгвардии. Они дружили еще с юности, когда оба жили в Одессе. Предатель призвал Ильяша к захвату города и всей территории Украины. Также одессит «сливал» российскому генералу актуальную информацию о последствиях вражеских ударов по областному центру.

В Киеве вражеский агитатор распространял прокремлевские нарративы под предлогом журналиста и правозащитника. Он призывал уклоняться от мобилизации и пытался дискредитировать силы безопасности и обороны, создавал на улицах города и в общественных приемных госучреждений искусственные конфликтные ситуации с правоохранителями и военными.

Как отметили в СБУ, все свои провокации злоумышленник записывал на видео и затем выкладывал его на YouTube-канале и на собственных страницах в соцсетях с общей аудиторией более 12 тыс. пользователей.

В Черкасской области агитатором оккупантов была работница местного подразделения «Укрзализниці». Она распространяла кремлевские фейки о войне РФ против Украины среди своих коллег и знакомых, героизировала россиян и распространяла дезинформацию об украинских военных.

Предательница переехала в Черкасскую область с временно оккупированной части территории Луганской области весной 2022 года. Впоследствии она принялась искать способы выезда в РФ, где у нее проживали родственники, поддерживавшие войну в Украине.

В Полтавской области две вражеские агитаторши поддерживали оккупантов в своих соцсетях. Они пытались дискредитировать Силы обороны и глорифицировали «русский мир».

Как отметили в СБУ, по всем фактам продолжаются расследования для привлечения к ответственности виновных лиц.

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