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Гомельским силовикам урезали финансирование

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  • 25.06.2024, 17:02
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Гомельским силовикам урезали финансирование

Об этом стало известно из постановления Головченко.

«Правительство» Беларуси «уточнило» некоторые положения «государственной инвестиционной программы» на 2024 год. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Романа Головченко опубликовано на Национальном правовом портале, отмечает «Флагшток».

В частности, речь идет о перераспределении средств для внутренних войск МВД в рамках госпрограммы «обеспечение правопорядка» на 2021-2025 годы. После «уточнения» совмина силовики Гомельской области лишились 8 млн рублей.

На 5 млн руб. меньше получит гомельская воинская часть 5525 внутренних войск на реконструкцию объектов автопарка. Еще на 3 млн рублей урезали финансирование реконструкции столовой и инженерных сетей в этой же воинской части.

Получилось перераспределение средств в рамках одного ведомства. И у МВД, и у внутренних войск сумма осталась та же. Однако «гомельские» средства перераспределили Минску и Витебской области. Воинской части в Витебске добавили 340 тыс. руб. на строительство автомойки.

Самую же большую сумму — почти 7,7 млн руб. — направили на возведение зданий и сооружений автомобильного транспорта по ул. Маяковского в Минске.

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