В Минске банкротится еще один таксопарк

В Минске банкротится еще один таксопарк3
- 25.06.2024, 17:14
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У компании почти детективная история с учредителем.
Экономический суд Минска открыл дело о банкротстве перевозчика такси ООО «Первый таксомоторный». У компании долг почти в 400 тыс. рублей и целый «букет» нарушений. А самое интересное, что ее учредитель проживает в Туркменистане и, как выяснилось, ничего о перевозчике в Беларуси не знает.
Решение суда опубликовано в базе ЕГРСБ, отмечает Office Life.
Согласно опубликованным документам, ООО «Первый таксомоторный» было зарегистрировано Мингорисполкомом в апреле 2022-го. Его единственным учредителем числится иностранный гражданин Шахымердан Гелдигурбанов, который в Беларуси не проживает.
Когда сотрудники ДФР КГК по Минской области и Минску начали розыск владельца компании-должника, то направили международный запрос в Генпрокуратуру Туркменистана. И получили ответ, что названный гражданин руководителем ООО «Первый таксомоторный» не являлся и никакой информацией о деятельности фирмы не располагает.
Вдобавок выяснилось, что компания вообще никогда не находилась по адресу, указанному в регистрационных документах. Владельцы здания (а это — МГЦН) заявили, что договор с ними перевозчик не заключал. По имеющимся сведениям, фирма не работает с 2023 года.
В последнее время в Беларуси случаи банкротства таксопарков значительно участились. Так, недавно СМИ писали о банкротстве компании, которая являлась партнером «Яндекс Go» и не рассчиталась примерно с 300 водителями.