Эксперт: ЕС залил фундамент для железного занавеса РФ и ее газа в Европу 25.06.2024, 17:37

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Европа настроена решительно.

С принятием следующих пакетов санкций Европа полностью преодолеет зависимость от российских энергоносителей. Такое заявление FREEДOM сделал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский, комментируя 14 пакет санкций, принятый Европейским Союзом в отношении РФ.

- С принятием 14-ого пакета санкций у меня возникло ощущение, что ЕС уже залил фундамент для того железного занавеса, за которым в ближайшее время может оказаться Россия, - прокомментировал Закревский.

По его словам, Россия создает вид, что санкции относительно ее энергоносителей не работают. Но это не так.

- Победные реляции россиян по поводу того, что объем российского сжиженного природного газа (СПГ) превысил американский, связаны с тем, что начиная с середины 2023 Европа была уже самостоятельной и закупала СПГ в Африке, Азии и т.д. Поэтому количество американского СПГ уменьшилось где-то до 15-16%. В мае в Азии неожиданно СПГ стал дороже. Американцы сразу же направили туда свои танкеры со сжиженным природным газом и на 2% уменьшили свою долю в Европе. При этом РФ на 1% увеличила. И получилось так, что Россия со своими 15% вдруг стала больше, чем Америка со своими 14% в структуре СПГ Европы, — объяснил эксперт.

По его словам, Европа в настоящее время решительно настроена на то, чтобы диверсифицировать свои поставки СПГ и уже ни от кого не зависеть — ни от России, ни от Америки.

- В настоящее время правила игры в Европе существенно меняются. Если раньше об отказе от российского газа заявляли лишь отдельные европейские страны, такие как Литва, Латвия, Эстония, Польша, то уже сегодня к ним начали присоединяться и другие страны ЕС. Например, недавно о своем намерении отказаться от российского газа заявила Австрия. То есть общая тенденция такова, что скоро от российского газа откажется вся Европа. Кроме того, новые санкции сделают невозможным перепродажу российского газа. Это будет достаточно жестко отслеживаться. Более того, я думаю, что 16 и 17 пакеты санкций сделают так, что железный занавес для России с ее природным газом в Европу окончательно захлопнется, — резюмировал Андрей Закревский.

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