Суперкомпьютер назвал новых фаворитов Евро 2 25.06.2024, 18:10

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Франция потеряла первое место в рейтинге главных фаворитов.

Суперкомпьютер статистической компании Opta назвал Германию фаворитом чемпионата Европы.

Согласно оценке суперкомпьютера, который провел 10 тыс. симуляций турнира, вероятность победы хозяев турнира оценивается в 18,34%. Ранее по шансам на чемпионство (14,5%) Германию ставили на третье место.

Германия завершила групповой этап на первом месте с двумя победами и одним ничейным результатом, а также разницей забитых и пропущенных 8-2.

Франция по вероятности победы на Евро (18,21%) опустилась с первого на второе место, Англия (17,22%) — со второго на третье.

За месяц до старта турнира Opta называл главным фаворитом Англию (19,9%), за день до старта — Францию (18,4%). Германия же всегда шла третьей — 12,4–14,5%

Англию и Францию после первых двух матчей на Евро много критиковали за невыразительную игру.

Франция в двух матчах забила один мяч, набрав четыре очка. К тому же лидер команды и главный фаворит на приз лучшему игроку турнира Килиан Мбаппе получил перелом носа, из-за чего пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0).

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на критику в адрес команды отреагировал нервно. Всем недовольным он посоветовал «переключаться на другой канал».

Англия забила два гола, тоже набрав четыре очка. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт отметил, что не обращает внимание на выпады в свой адрес. «Если мы будем прислушиваться к внешней критике, это вряд ли поможет нам стать лучше», — заявил главный тренер сборной Англии.

Вероятность чемпионства Испании Opta сейчас оценивает в 13,6%. Команда завершила групповой этап со 100-процентным результатом и не пропустила ни одного мяча. Если Испания и Германия пройдут своих соперников по первому раунду плей-офф, то могут встретиться в четвертьфинале.

Шансы Португалии, которая досрочно заняла первое место в своей группе после двух побед, выиграть сам турнир оцениваются в 11,45%. По оценке Opta, вероятность победы на Евро остальных команд не превышает 7%.

Франция также потеряла первое место в рейтинге главных фаворитов по версии суперкомпьютера статистической компании Gracenote (Nielsen), опустившись на вторую строчку (вероятность победы 13,7%). Испания поднялась с третьего на первое место. Ее шансы увеличились с 10,8 до 14,7%. Германия опустилась со второй на третью строчку — 13,1%. В топ-5 также входят Нидерланды (11%) и Португалия (10,3%). Англию по шансам на победу ставят шестой — 7,7%.

Групповой этап завершится 26 июня. Финал чемпионата Европы пройдет 14 июля в Берлине.

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