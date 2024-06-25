ВСУ ликвидировали большое количество пехоты РФ на временно оккупированной территории 1 25.06.2024, 18:26

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Аэроразведка 71-й отдельной егерской бригады заметила большое скопление вражеской пехоты, — россияне перемещались из посадки в дом на временно оккупированной территории. Несколько ударов FPV заставили их перебежать в другой дом, однако и там их достали дроны-камикадзе.

Российские захватчики пытались спрятаться и убежать на временно оккупированной территории, но дроны 71-й бригады уничтожили врага, передает Цензор.НЕТ.

«Остатки оккупантов попытались убежать на машине, но на ходу их также догнали безжалостные дроны 71 ОЕБр», - добавляют в заметке.

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