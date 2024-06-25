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«Люди бежали из леса втроем как ошпаренные»

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  • 25.06.2024, 18:54
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«Люди бежали из леса втроем как ошпаренные»

Медведи стали приходить на участки к людям под Борисовом.

Медведи стали приходить на участки к людям под Борисовом, пишет Елизавета Мазурчик на портале mlyn.by.

Жители деревни Юзефово в Борисовском районе впервые заметили следы хищника, отпечатавшиеся на размытой дороге после дождя, полтора месяца назад. С тех пор местный житель Дмитрий Зеленовский каждые выходные обнаруживает следы медведя на своем участке. По его словам, животные впервые пришли в деревню. Причем их стали также замечать и в окрестных Старом Янчине, Старинках, Кострице, Бродовке.

- Впервые у себя я обнаружил следы на картофельном участке, - признался местный житель.

Он добавил, что уже через неделю в огороде их оказалось двое, уточнив, что были и большие следы, и маленькие, то есть медведя и медвежонка. Дмитрий рассказал, что начал ограждать картофель, а позднее поставил даже забор. Кроме того, он обо всем сообщил охотнику, позвонил в охотохозяйство, где ему сказали, что меры будут приняты лишь при попытке нападения и посоветовали использовать шумовые ловушки.

Мужчина купил в магазине пиротехники петарды, однако воспользоваться ими в момент встречи с медведем в лесу забыл.

- Я про них вспомнил, только когда выбежал из леса. Я слышал звук дикого животного в метрах 50-ти от себя, и даже не пытался его рассмотреть. Было не до этого.

Однако Дмитрий оказался не единственным, кто встретился с хищником в лесу. По словам местного жителя, на прошлые выходные медведь испугал грибников, которые выбегали из леса, расположенного от его дома через речку.

- Люди бежали из леса втроем как ошпаренные. Они услышали за спиной рев, говорили, что им троим одновременно точно не могло показаться, - сообщил мужчина.

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