Где в Минске жить хорошо, но затратно 1 25.06.2024, 19:08

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Составлен рейтинг самых дорогих улиц.

Жилье в столице всегда было несколько дороже, чем в регионах, но и в самом Минске есть районы, где ценник на квартиры ощутимо выше, чем в других местах.

Рейтинг самых дорогих улиц города составил Realt.

Первое место: переулок Веснинка

Тут расположены апартаменты Helen & Valery Plaza, в которых за современную планировку и вид на водохранилище Дрозды просят $6600 за «квадрат».

Таким образом, панорамный пентхаус обойдется во внушительные $1,75 млн.

А совсем рядом – комплекс D3 с вакантным пентхаусом за $1,4 млн.

Все, что продается в переулке, – без отделки, так что покупателям еще предстоит вложиться в ремонт.

Второе место: улица Киселева

Район площади Победы обязан вторым местом уже построенным домам в квартале Depo.

Цены на готовые квартиры с интерьером на «вторичке» доходят до $6500 за «квадрат», а в продаже можно найти пентхаус за $1,25 млн.

Ближе к Осмоловке тренд задает жилой комплекс «Времена года», где за 4-комнатную квартиру просят почти $555 тыс.

Третье место: улица Сторожевская

Фаворитом остается небезызвестный «дом Чижа». Некоторые квартиры стоят около $1 млн, а квадратный метр – $4100.

Скромнее аппетиты у владельцев соседней "Панорамы": редкие квартиры оценены более чем в $300 тыс.

Четвертое место: улица Немига

Высокие цены отмечаются на квартиры в домах возле площади Богушевича.

В жилом комплексе «Маэстро» за 5-комнатную квартиру хотят $890 тыс., а «квадрат» достигает $4000.

Дорогие квартиры можно встретить и в знаменитом доме Мусинского.

Пятое место: улица Ратомская

Здесь находится застройка «Олимпик Парк».

Цены на квартиры с дизайнерским ремонтом могут доходить до $480 тыс.

За «квадрат» здесь обычно просят от $3000, но встречаются варианты и дешевле.

Какие районы Минска дорожают

В рейтинг самых дорогих также вошли улицы Захарова и Коммунистическая у площади Победы, улицы Карла Маркса, Мстиславца и Парниковая за Национальной библиотекой.

«Для самой дорогой улицы должно сложиться несколько факторов: удачное расположение в историческом центре или рядом с водоемом, наличие новых жилых комплексов и отсутствие промышленных производств по соседству», – пояснили в Realt.

По данным портала, в центре города престижными остаются Немига и улицы возле площади Победы, а в микрорайонах – Дрозды, Лебяжий и застройка за Национальной библиотекой.

«В то же время Большую Слепянку, которая некогда считалась статусным кварталом, сейчас уже сложно назвать фаворитом. Ориентиром выступают улицы, где за последние годы построены новые дома с современными планировками», – рассказали специалисты.

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