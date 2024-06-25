Россию заполонил поддельный ботокс 4 25.06.2024, 19:17

Серый рынок косметологии достиг рекордного объема.

На российском рынке значительно увеличилась доля нелегальных косметологических средств, включая поддельный ботокс, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и экспертов. Так, по данным консалтинговой компании «Право на здоровье», в 2023 году незарегистрированными в России были более половины (55%) используемых анестетиков, 42% биоревитализантов, 20% филлеров, а также 10% ботулотоксинов.

«Сейчас появляются новые формы серого рынка, ранее почти не распространенные, в том числе подделки как самих филлеров, так и разрешительных документов на них», — рассказала «Ъ» исполнительный директор «Права на здоровье» Ольга Гончарова.

Сейчас общий оборот поддельных лекарств и медицинских изделий в эстетической медицине оценивается в 100 млрд руб., что составляет 40% от всего рынка. По итогам 2024 года данный показатель может увеличиться как минимум еще на 5%, если не будут приняты соответствующие меры, прогнозируют участники рынка.

Эксперты связывают рост нелегального сегмента с уходом с российского рынка западных брендов, таких как Allergan, Teoxane и Laboratoire Vivacy, а также с недостаточным регулированием отрасли. В 2023 году объем поставок иностранных филлеров и биоревитализантов сократился на 21% в сравнении с предыдущим годом, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Всего в 2023-м в РФ было ввезено около 2,5 млн упаковок таких препаратов, добавляет он.

Нелегальный сегмент ведет к увеличению количества осложнений «надомной косметологии», за устранением которых пострадавшие обращаются в клиники, говорит соучредитель СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» (НАКЭМ) и гендиректор сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова. Количество таких обращений в 2023 году выросло в 2,7 раза в сравнении с 2022-м, указывает она.

По данным аналитической компании DSM Group, в январе–марте этого года В России резко вырос спрос на ботокс, который применяют в косметологии: в общей сложности российские аптеки продали за этот период 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов на 104,4 млн руб. В денежном выражении показатель оказался на 123% выше, чем за тот же период прошлого года, а в натуральном — на 139%. В отдельных аптечных сетях всплеск спроса выглядел еще внушительнее. Так, например, в аптечной сети «36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») продажи препаратов этой группы в первом квартале выросли год к году на 331%.

Как отмечают аналитики DSM Group, спрос на ботулотоксиновые препараты растет в России ежегодно. По итогам 2023-го он увеличился на 60,5%. Всего в прошлом году было продано 39 535 упаковок на 357,8 млн руб.

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