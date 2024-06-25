До +29°С ожидается в Беларуси в среду

До +29°С ожидается в Беларуси в среду1
- 25.06.2024, 19:41
Будет преимущественно без осадков.
До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 июня. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем — плюс 24-29.