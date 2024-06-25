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До +29°С ожидается в Беларуси в среду

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  • 25.06.2024, 19:41
До +29°С ожидается в Беларуси в среду

Будет преимущественно без осадков.

До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 июня. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем — плюс 24-29.

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