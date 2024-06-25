В ЕС утвердили проект соглашения по безопасности с Украиной

В ЕС утвердили проект соглашения по безопасности с Украиной1
- 25.06.2024, 19:54
Соглашение может быть подписано на полях заседания Европейского совета.
Совет ЕС 25 июня одобрил проект соглашения по безопасности с Украиной. Об этом на пресс-конференции в Люксембурге сообщила глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб.
Видеозапись опубликована на сайте Совета ЕС.
По словам Лябиб, на заседании Совета ЕС по общим вопросам готовились к следующему саммиту лидеров стран – членов Евросоюза, который состоится в Брюсселе 27–28 июня.
«Эта встреча даст полную картину нашей поддержки Украины во всех формах. Также хочу отметить, что сегодня утром Совет ЕС утвердил проект совместных обязательств по безопасности между ЕС и Украиной», – подчеркнула Лябиб.
Соглашение о безопасности между Украиной и Евросоюзом может быть подписано на полях заседания Европейского совета, отмечал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.