В Барановичи прилетели 11 российских истребителей

В Барановичи прилетели 11 российских истребителей8
- 25.06.2024, 20:01
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Зачем?
По информации проекта мониторинга военной активности «Беларускі Гаюн», 25 июня (в 18.10 и 18.45) с аэродрома Кубинка (Россия) на аэродром Барановичи прилетели 11 истребителей МиГ-29 и Су-35 ВКС РФ.
Сообщается, что самолеты входят в состав пилотажных групп ВКС РФ «Витязи» (Су-35) и «Стрижи» (МиГ-29). Они 3 июля будут принимать участие в военном параде.
Актуальное состояние авиационной группировки ВКС РФ в Беларуси выглядит следующим образом:
аэродром Лида — один штурмовик Су-25;
аэродром Барановичи — 15 истребителей (пять МиГ-29, шесть Су-35 и четыре Су-30СМ);
аэродром Мачулищи — 11 вертолетов (пять Ми-28, пять Ка-52 и один Ми-26).