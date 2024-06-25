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В Барановичи прилетели 11 российских истребителей

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  • 25.06.2024, 20:01
  • 5,452
В Барановичи прилетели 11 российских истребителей

Зачем?

По информации проекта мониторинга военной активности «Беларускі Гаюн», 25 июня (в 18.10 и 18.45) с аэродрома Кубинка (Россия) на аэродром Барановичи прилетели 11 истребителей МиГ-29 и Су-35 ВКС РФ.

Сообщается, что самолеты входят в состав пилотажных групп ВКС РФ «Витязи» (Су-35) и «Стрижи» (МиГ-29). Они 3 июля будут принимать участие в военном параде.

Актуальное состояние авиационной группировки ВКС РФ в Беларуси выглядит следующим образом:

аэродром Лида — один штурмовик Су-25;

аэродром Барановичи — 15 истребителей (пять МиГ-29, шесть Су-35 и четыре Су-30СМ);

аэродром Мачулищи — 11 вертолетов (пять Ми-28, пять Ка-52 и один Ми-26).

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