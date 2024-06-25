ВСУ дроном-камикадзе уничтожили танк Т-90 оккупантов 25.06.2024, 20:04

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Видеофакт.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады выследили ночью российский танк, который после работы вернулся в ангар и спрятался. После этого воины Strike Drone Company дроном залетели в ангар через окно и сожгли Т-90.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

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