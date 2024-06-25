Минское метро останавливали из-за инцидента с пассажиром
- 25.06.2024, 20:25
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Инцидент произошел на «Спортивной».
Об инциденте, произошедшем в метрополитене Минска днем во вторник, 25 июня 2024 года, сообщили в официальном телеграм-канале подземки. Инцидент с пассажиром случился в 15.05 на станции метро «Спортивная».
- Было временно остановлено движение поездов по Автозаводской линии. В 15:12 движение восстановлено, линия работает в штатном режиме, - отметили представители метрополитена, принеся извинения за временные неудобства.