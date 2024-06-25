закрыть
25 июня 2024, вторник, 21:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минское метро останавливали из-за инцидента с пассажиром

  • 25.06.2024, 20:25
  • 2,120
Минское метро останавливали из-за инцидента с пассажиром

Инцидент произошел на «Спортивной».

Об инциденте, произошедшем в метрополитене Минска днем во вторник, 25 июня 2024 года, сообщили в официальном телеграм-канале подземки. Инцидент с пассажиром случился в 15.05 на станции метро «Спортивная».

- Было временно остановлено движение поездов по Автозаводской линии. В 15:12 движение восстановлено, линия работает в штатном режиме, - отметили представители метрополитена, принеся извинения за временные неудобства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский