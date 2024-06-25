AFP: Рютте официально станет новым генсеком НАТО завтра 25.06.2024, 20:37

Марк Рютте

Столтенберг официально покинет пост 1 октября.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально станет новым генсеком НАТО в среду, 26 июня. Об этом сообщило Barron’s со ссылкой на агентство AFP во вторник, 25 июня.

Как отметили источники агентства, постоянные представители всех 32 государств — членов НАТО официально одобрили назначение Рютте.

Официально он начнет исполнять свои полномочия 1 октября, заменив на посту Йенса Столтенберга.

20 июня агентство Bloomberg писало, что Рютте заручился единодушной поддержкой стран-членов НАТО, чтобы стать следующим генсеком Альянса после заявления президента Румынии Клауса Йоханниса о снятии своей кандидатуры.

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