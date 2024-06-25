AFP: Рютте официально станет новым генсеком НАТО завтра
- 25.06.2024, 20:37
Столтенберг официально покинет пост 1 октября.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально станет новым генсеком НАТО в среду, 26 июня. Об этом сообщило Barron’s со ссылкой на агентство AFP во вторник, 25 июня.
Как отметили источники агентства, постоянные представители всех 32 государств — членов НАТО официально одобрили назначение Рютте.
Официально он начнет исполнять свои полномочия 1 октября, заменив на посту Йенса Столтенберга.
20 июня агентство Bloomberg писало, что Рютте заручился единодушной поддержкой стран-членов НАТО, чтобы стать следующим генсеком Альянса после заявления президента Румынии Клауса Йоханниса о снятии своей кандидатуры.