Зрителям запретили проносить лукашенковские флаги на матчи Уимблдонского турнира 25.06.2024, 20:51

Запрет касается и флагов РФ.

Государственные красно-зеленые флаги Беларуси вместе с российскими запретили проносить на Уимблдонский теннисный турнир, сообщили организаторы соревнований.

«Флаги России и Беларуси запрещено проносить на турнир. Гостям, которые попытаются пронести флаги, дадут возможность оставить их в камере хранения или сдать у ворот», — сообщили организаторы.

Уимблдон — второй в сезоне турнир Большого шлема, который проходит на травяных кортах в пригороде Лондона с 1 по 14 июля. С 2023 года белорусские и российские теннисисты имеют право выступать на нем только при условии подписания декларации о нейтралитете, а в 2022-м их вообще на него не допустили.

В этом году Беларусь на Уимблдоне будут представлять Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Ирина Шиманович, Александра Саснович и Илья Ивашко. Призовой фонд соревнований составит рекордные 50 миллионов фунтов стерлингов.

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