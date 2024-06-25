Украина выиграла дело против РФ в ЕСПЧ о нарушениях прав человека в Крыму 25.06.2024, 21:03

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал российские власти виновными в нарушении прав человека в Крыму, после аннексии полуострова в 2014 году, говорится в решении суда.

Суд удовлетворил иск Украины. Согласно постановлению, России нарушила ряд статей «Европейской конвенции о защите прав человека», среди которых: право на свободу и личную неприкосновенность, право на свободу религии, свободу выражения мнений, свободу собраний, право на уважение частной жизни и право на справедливый суд.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна освободить заключенных, которые находились в тюрьмах Крым на момент аннексии, а в последствии были переведены в другие колонии, таких более 12 тыс. человек. Суд учел репрессии, которые российские власти провели на полуострове, а именно преследования критиков аннексии, нарушения прав и свобод украинцев и крымских татар.

В решении суда отмечается, что с 2014 по 2018 год незаконно было задержано не менее 43 человек. Задержанных пытали, содержали в нечеловеческих условиях и морили голодом. Восемь человек на данный момент числятся пропавшими без вести. Большинство задержанных были оппозиционными журналистами, проукраинскими активистами или представителями этнических меньшинств. В качестве доказательств суду были приведены доклады международных и общественных организаций, а также показания свидетелей.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец назвал постановление суда «историческим решением».

«ЕСПЧ объявил решение по межгосударственному делу „Украина против России“ по Крыму! Это историческое решение! Результат положительный для нашего государства: иск удовлетворен полностью! Единогласно!», — написал он в своем телеграм-канале. Он добавил, что это решение по первому из трех исков, которые суд рассматривает в отношении России.

Россия в 1998 году подписала Европейскую конвенцию по правам человека, за соблюдением которой следит Страсбургский суд. Однако после решения президента Владимира Путина начать войну в Украине, Совет Европы — клуб стран-подписантов — приостановил членство России в организации. После этого Россия заявила о выходе из СЕ.

15 марта 2022 года комитет министров СЕ одобрил резолюцию об исключении страны. В июне Госдума приняла законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта. 16 сентября Россия вышла из Европейской конвенции по правам человека. С этого времени Москва не обязана исполнять решения Страсбургского суда, хотя правительство по-прежнему должно отвечать за нарушения, совершенные в период подписания Конвенции.

Президент РФ Владимир Путин летом 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года.

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