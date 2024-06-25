В Нью-Йорке случайно обезглавили мафиози
- 25.06.2024, 21:08
Его сбила машина мэрии, когда он переходил дорогу.
Бывший член мафии Тони Чизкейк погиб в Нью-Йорке — он оказался обезглавлен на пешеходном переходе. Случайным «палачом» 86-летнего Энтони Конильяро стал водитель наехавшего на него грузовика, принадлежащего департаменту транспорта города.
Как выяснил New York Post у источников в правоохранительных органах, Конильяро состоял в мафиозной семье Дженовезе и в свое время занимался для них ростовщичеством. Его несколько раз судили, и как минимум на год он оказался за решеткой по делу о рэкете в 2005-м.
Как добавил знакомый юрист мужчины, он получил кличку Чизкейк и другие связанные с десертами имена за свой бизнес — Конильяро владел пекарней, а также торговал конфетами и итальянским мороженым джелато в районе Маленькая Италия на Манхэттене.
«Он провел жизнь, оглядываясь, но забыл посмотреть по сторонам, когда переходил дорогу», — мрачно пошутил источник в силовых структурах.
Водитель грузовика был шокирован произошедшим, отмечает газета. Пожилой мужчина оказался на переходе, когда горел красный свет, и его голова после столкновения отлетела на несколько ярдов (метров). Никаких обвинений водителю пока не было предъявлено. Местные жители отметили, что трагедия произошла на опасном повороте, где светофор быстро переключается с зеленого на красный для пешеходов.
В честь мужчины на месте его гибели появился мемориал — многие соседи не знали о криминальном прошлом Конильяро, и для них он был заботливым отцом двоих детей. Один из соседей заявил газете, что по мафиози «все скучают». Конильяро жил один на Дальгрен-плейс в Бруклине, рядом с которой и погиб.
Дженовезе считается старейшей и крупнейшей из «пяти семей» — самых влиятельных американо-итальянских преступных кланов Нью-Йорка. Она функционирует до сих пор, и прокуратура Нью-Йорка сообщала о преследовании ее членов за рэкет и нелегальный игорный бизнес в последние годы.