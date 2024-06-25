Удар по складу боеприпасов в Воронежской области: появился спутниковый снимок
- 25.06.2024, 21:13
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Склад был оборудован на территории бывшей фермы.
Украинские разведчики сегодня, 25 июня, ударили по складу боеприпасов в Воронежской области. Появился спутниковый снимок.
Об этом сообщает «Крым.Реалии» в Telegram.
На спутниковом снимке, который обнародовало издание, можно заметить пожар на складе боеприпасов в Ольховатке Воронежской области. На фото — по меньшей мере 2 очага пожара.
Журналисты обращают внимание, что это соответствует информации местных жителей, которые жаловались на атаку двух дронов в ночь на вторник.
Склад россияне оборудовали на территории бывшей фермы.
Стоит заметить, что детонацию в Ольховатском районе подтверждал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отмечал, что там ввели режим ЧС.