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Удар по складу боеприпасов в Воронежской области: появился спутниковый снимок

  • 25.06.2024, 21:13
  • 3,464
Удар по складу боеприпасов в Воронежской области: появился спутниковый снимок

Склад был оборудован на территории бывшей фермы.

Украинские разведчики сегодня, 25 июня, ударили по складу боеприпасов в Воронежской области. Появился спутниковый снимок.

Об этом сообщает «Крым.Реалии» в Telegram.

На спутниковом снимке, который обнародовало издание, можно заметить пожар на складе боеприпасов в Ольховатке Воронежской области. На фото — по меньшей мере 2 очага пожара.

Журналисты обращают внимание, что это соответствует информации местных жителей, которые жаловались на атаку двух дронов в ночь на вторник.

Склад россияне оборудовали на территории бывшей фермы.

Стоит заметить, что детонацию в Ольховатском районе подтверждал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отмечал, что там ввели режим ЧС.

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