Австрия сенсационно вышла в плей-офф Евро с первого места в группе

Австрия сенсационно вышла в плей-офф Евро с первого места в группе3
- 25.06.2024, 21:15
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В заключительном матче группового этапа австрийцы победили Нидерланды.
Сборная Австрии победила команду Нидерландов в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу и вышла в плей-офф с первого места.
Матч на Олимпийском стадионе в Берлине завершился со счетом 3:2 в пользу команды Ральфа Рангника.
У победителей отличились Романо Шмид (59-я минута) и Марсель Забитцер (80). Еще один гол Дониелл Мален забил в свои ворота на 6-й минуте.
У голландцев забивали Коди Гакпо (47) и Мемфис Депай (75).
Сборная Австрии впервые с чемпионата мира 1978 года выиграла группу на крупном турнире.
В плей-офф австрийцы вышли на втором Евро подряд. На этом турнире у команды шесть голов — лучший результат с ЧМ-1978 (7 мячей).
Австрийцы в 1/8 финала сыграют со второй командой группы F, где заключительные матчи пройдут 26 июня.
Второе место в группе D заняли французы (5 очков), третье — голландцы (4), четвертое — поляки (1).
Французы и голландцы вышли в 1/8 финала, их соперники также станут известны позднее.