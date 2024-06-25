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Австрия сенсационно вышла в плей-офф Евро с первого места в группе

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  • 25.06.2024, 21:15
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Австрия сенсационно вышла в плей-офф Евро с первого места в группе

В заключительном матче группового этапа австрийцы победили Нидерланды.

Сборная Австрии победила команду Нидерландов в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу и вышла в плей-офф с первого места.

Матч на Олимпийском стадионе в Берлине завершился со счетом 3:2 в пользу команды Ральфа Рангника.

У победителей отличились Романо Шмид (59-я минута) и Марсель Забитцер (80). Еще один гол Дониелл Мален забил в свои ворота на 6-й минуте.

У голландцев забивали Коди Гакпо (47) и Мемфис Депай (75).

Сборная Австрии впервые с чемпионата мира 1978 года выиграла группу на крупном турнире.

В плей-офф австрийцы вышли на втором Евро подряд. На этом турнире у команды шесть голов — лучший результат с ЧМ-1978 (7 мячей).

Австрийцы в 1/8 финала сыграют со второй командой группы F, где заключительные матчи пройдут 26 июня.

Второе место в группе D заняли французы (5 очков), третье — голландцы (4), четвертое — поляки (1).

Французы и голландцы вышли в 1/8 финала, их соперники также станут известны позднее.

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