В Италии мужчина остановил самолет прямо на взлетной полосе

В Италии мужчина остановил самолет прямо на взлетной полосе1
- 25.06.2024, 21:44
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Ему срочно нужно было к любимой.
История, похожая на сюжет из романтического фильма, произошла в аэропорту итальянского города Турин. Самолет испанской авиакомпании Iberia, выполнявший рейс в Мадрид, уже выруливал с работающими двигателями на взлетную полосу в тот момент, когда с места сорвался пассажир и начал эмоционально общаться с бортпроводниками.
Как пишет немецкое издание Bild, во время движения мужчина еще не переключил мобильный телефон в режим полета. В этот момент ему позвонила девушка и начала уговаривать остаться с ней в Турине. Пассажир сорвался с места и начал упрашивать стюардесс остановить самолет. «В конце концов, после нескольких телефонных звонков, капитан решил вернуться в терминал и позволить влюбленному пассажиру выйти», — сообщает немецкое издание Bild.
Свидетели рассказали журналистам, что мужчина был очень эмоционален. Между ним и персоналом вспыхнула ссора, и самолет остановили в первую очередь по причине общей безопасности.
В итоге самолет вылетел с задержкой, а мужчина сумел избежать в Италии проблем. В компании Sagat, управляющей аэропортом Torino, пояснили, что мужчина воспользовался своим правом. Согласно европейской Хартии пассажиров, штрафа не будет, если пассажир попросил покинуть самолет до взлета.