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CNN: Байден приближается к разрешению военным подрядчикам из США работать в Украине

  • 25.06.2024, 22:17
CNN: Байден приближается к разрешению военным подрядчикам из США работать в Украине
Джо Байден

Это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружений.

Администрация президента США Джо Байдена близится к снятию фактического запрета на развертывание американских военных подрядчиков в Украине, что позволит им помочь обслуживать и ремонтировать передаваемые от США Украине системы вооружений. Но при этом чиновники администрации отмечают, что речь об отправке в Украину американских военных не идет.

«Это изменение будет означать еще одно значительное смещение в политике администрации Байдена в отношении Украины, поскольку США ищут способы предоставить украинским военным преимущество в противостоянии с Россией», – сообщает CNN со ссылкой на четырех американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

По словам чиновников, изменения в политике все еще находятся на стадии разработки и не получили окончательного одобрения президента США, а один из них напомнил, что «президент абсолютно уверен, что он не будет отправлять американские войска в Украину».

По словам чиновников, изменение политики позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы в Украине впервые с момента полномасштабного вторжения России. Они надеются, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружений, используемых украинскими военными.

В настоящее время предоставленная США военная техника, которая получила значительные повреждения в боях, приходится вывозить из Украины в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, а этот процесс занимает много времени. Американские войска также готовы помочь украинцам с более рутинным техническим обслуживанием и логистикой, но только на расстоянии с помощью видеочата или защищенного телефона – механизм, имеющий определенные ограничения, поскольку американские войска и подрядчики не могут напрямую работать с системами.

Одной из передовых систем, которая, по словам чиновников, вероятно, потребует регулярного технического обслуживания, является истребитель F-16, который Украина должна получить уже в этом году. По словам одного из чиновников, компании, которые будут участвовать в тендерах на получение контрактов, должны будут разработать надежные планы по снижению рисков для уменьшения угроз для своих сотрудников.

Нынешние и бывшие чиновники, знакомые с дискуссиями о развертывании подрядчиков в Украине, подчеркнули, что изменение политики не приведет к столь подавляющему присутствию американских подрядчиков в Украине, которая существовала в Ираке и Афганистане. В то же время, скорее всего, это приведет к тому, что в Украине одновременно будут работать от нескольких десятков до нескольких сотен подрядчиков.

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