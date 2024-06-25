Все только начинается Павел Климкин

25.06.2024, 22:29

Павел Климкин

Возвращение Украины в Европу – это конец реальности, которую придумали в Кремле.

Сегодня важный день – он войдет в историю Украины. Все только начинается, но переговоры с ЕС – это геополитическое и ценностное смещение. Для Путина и Кремля членство Украины в Евросоюзе и является стратегическим поражением, ведь там хотят разрушить Запад и образовавшийся после Второй мировой мир. В Москве хотели навсегда отложить нашу интеграцию в ЕС – это привело к тому, что и мы, и ЕС включили «другую передачу» и совместно выставили цель движения – не в политических заявлениях, а реальных действиях. Для нас этот процесс жизненно важен, от него зависит наше существование. Ставка во вступлении в ЕС – это наше существование как страны и нации. В Кремле также понимают, что наше возвращение в Европу – это конец реальности, которую они себе придумали, а значит, это для них тоже жизненно важно, только в негативном смысле. Там сделают все возможное и невозможное, чтобы нашу интеграцию убить и разрушить. Лучший вариант для них – чтобы Украины вообще не было.

Успешно вступить в ЕС – это так же важно, как и фронт, конечно, в другом смысле. Мы не должны терять стратегического смысла, для чего это все, не должны фиксить себя на деталях (хотя без них тоже никак), отпуская стратегическую перспективу.

Из Москвы уже запускают по Европе волны о том, что наше сельское хозяйство «добьет» Евросоюз, а все останутся без своих бюджетов. И для нас очень важно держать в странах ЕС смысл, что с нами он сильнее, что мы не часть проблемы, а часть единственно возможного для него решения в будущем не попасть под российский каток.

Это до сих пор очевидно далеко не для всех, и это нужно будет доказывать. Геополитическая Европа может возникнуть только с Украиной, или не возникнет вообще. А сегодня, конечно, не праздник, но исторический день – можно вносить в учебники. Усилия каждого – не зря.

Павел Климкин, telegram

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