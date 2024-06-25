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Белорусы паникуют из-за пневмонии

  • 25.06.2024, 22:40
Белорусы паникуют из-за пневмонии

Минздрав разъяснил ситуацию.

В чат-бот Минздрава в Telegram стали поступать вопросы от белорусов, которых волнует заболеваемость респираторными инфекциями в стране. Наибольшее опасение вызвала пневмония.

Ведомство решило дать развернутый комментарий по этой теме.

«Заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе пневмониями, находится в пределах среднемноголетних показателей – самая низкая за три года», – рассказала главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.

Она отметила, что более половины случаев пневмонии, которые сейчас регистрируются в Беларуси, вызываются микроорганизмами рода микоплазма. Этот возбудитель, в основном, находят у детей старше пяти лет и подростков.

«Пневмонии микоплазменной этиологии отличаются от других тем, что они не требуют интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких. Сейчас в большинстве своем нет тяжелых обструкций... Сказать, что пневмонии тяжелые – нет, они средней степени тяжести», – рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ Оксана Романова.

Отмечается, что в предыдущие годы болезнь в основном вызывали стрептококк и пневмококк, и тогда она протекала гораздо тяжелее.

Где болеют пневмонией чаще?

В Минздраве напомнили, что заболеваемость никогда не бывает одинаковой во всех регионах.

Например, если на прошлой неделе фиксировался незначительный подъем заболеваемости в Гомельской и Витебской областях, то сейчас она там уже снизилась.

В любом случае, у медиков есть все необходимое, чтобы держать ситуацию под контролем, в том числе система мониторинга за возбудителями, которые вызывают респираторные инфекции.

Но белорусам стоит и самим позаботиться о здоровье. Профилактика пневмонии – это банальный респираторный этикет: нужно чаще мыть руки, чихать в платок или сгиб локтя и минимизировать контакты с заболевшим.

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