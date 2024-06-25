В Кении из-за протестов ввели режим ЧC
- 25.06.2024, 22:54
Кенийцы протестуют против повышения налогов.
В Кении развернули вооруженные силы в связи с чрезвычайной ситуацией из-за протестов. Такой указ выпустил министр обороны страны Аден Дуале.
«Силы обороны Кении развернуты 25 июня 2024 года для поддержки Национальной полицейской службы в ответ на чрезвычайную ситуацию в области безопасности, вызванную продолжающимися жестокими протестами в различных частях страны, которые приводят к разрушению и нарушению критически важной инфраструктуры», — говорится в указе Дуале (цитата по Capital News).
Такое решение было принято в связи с тем, что во многих частях страны, особенно в столице Найроби, полиция оказалась перегруженной.
В ходе протестов были повреждены здания Верховного суда и мэрии округа Найроби. По данным Capital News, четверо протестующих были застрелены, более десяти человек пострадали. Associated Press со ссылкой на медиков сообщило о пяти убитых.
Протесты в Кении были вызваны предложением администрации президента страны Уильяма Руто повысить налоги. Власти объяснили, что повышение налогов необходимо для наполнения государственной казны и сокращения зависимости от внешних заимствований. По данным кенийского казначейства, дефицит бюджета в стране достиг 200 млрд шиллингов ($1,56 млрд).