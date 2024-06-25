Зеленский: Шойгу, Герасимов – ваш путь в Гаагу открыт 25.06.2024, 23:12

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Владимир Зеленский

МУС выдал ордера на арест военных преступников.

После выдачи Международным уголовным судом ордера на арест путь в Гаагу для бывшего министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова открыты. Об этом 25 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Наша юридическая битва. Есть новые ордера от Международного уголовного суда по российским убийцам. Шойгу, Герасимов – ваш путь в Гаагу открыт», – сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что также есть решение Европейского суда по правам человека об ответственности России за «все совершенное в нашем Крыму против людей и против закона».

«Оккупант будет за это отвечать», – указал президент Украины.

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