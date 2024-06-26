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СМИ: База НАТО возле румынской деревни становится крупнейшей в Европе

  • 26.06.2024, 3:04
СМИ: База НАТО возле румынской деревни становится крупнейшей в Европе

Больше, чем Рамштайн в Германии.

Авиабаза Mihai Kogalniceanu (Михая Когэлничану) в Румынии, получившая название от близлежащей деревни, превращается в крупнейшую базу НАТО в Европе – большую, чем Рамштайн в Германии. Об этом пишет BBC 22 июня.

На базе скоро появится эскадрилья румынских истребителей F-16, недавно купленных в Норвегии, дроны MQ-9 Reaper, а также военный городок, через который будут перемещаться армия НАТО, военно-воздушные силы и военно-морской персонал из 32 стран.

Последние прибывшие на базу – финны. База находится всего в 20 км от побережья Черного моря, в 300 км от Одессы по маршруту полета истребителя и в 400 км от Севастополя в оккупированном страной-агрессором Россией Крыму, говорится в сообщении.

Как рассказал пилот британских ВВС Чарли Тэгг, вторжение РФ в Украину изменило как районы, над которыми он летает, так и стратегическую позицию миссии. В 2021 году во время своего последнего турне летчики-истребители НАТО летали далеко над международными водами Черного моря. Но теперь они придерживаются 19-км зоны над территориальными водами Румынии и Болгарии «во избежание недоразумений и эскалации ситуации с россиянами».

По его словам, наличие такой крупной базы покажет России, что НАТО «готово защищаться». Это также предоставит нам ценную разведывательную информацию, так как военные НАТО записывают серийные номера самолетов и вооружение, которое эти самолеты несут, рассказал пилот. На базе, по его словам, можно наблюдать по радарам, как россияне атакуют беспилотниками Shahed Одессу.

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