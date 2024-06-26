Футболист сборной Нидерландов установил уникальный антирекорд чемпионатов Европы 26.06.2024, 5:34

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Getty Images/Global Images Ukraine. Дониэлл Мален

Дониэлл Мален забил самый быстрый автогол в истории Евро.

Форвард сборной Нидерландов по футболу Дониэлл Мален забил самый быстрый автогол в истории чемпионатов Европы.

Это случилось в поединке нидерландцев с Австрией в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024.

На 6-й минуте Мален случайно отправил мяч в собственные ворота, пытаясь прервать прострел Александера Прасса.

Мален «отличился» на отметке 5:38 и установил антирекорд — это самый быстрый автогол в истории чемпионатов Европы по футболу.

Кроме того, это первый автогол на Евро в истории сборной Нидерландов. Оранжевые единственный раз выигрывали турнир в 1988 году.

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