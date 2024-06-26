Футболист сборной Нидерландов установил уникальный антирекорд чемпионатов Европы
- 26.06.2024, 5:34
- 1,786
Дониэлл Мален забил самый быстрый автогол в истории Евро.
Форвард сборной Нидерландов по футболу Дониэлл Мален забил самый быстрый автогол в истории чемпионатов Европы.
Это случилось в поединке нидерландцев с Австрией в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024.
На 6-й минуте Мален случайно отправил мяч в собственные ворота, пытаясь прервать прострел Александера Прасса.
Мален «отличился» на отметке 5:38 и установил антирекорд — это самый быстрый автогол в истории чемпионатов Европы по футболу.
Кроме того, это первый автогол на Евро в истории сборной Нидерландов. Оранжевые единственный раз выигрывали турнир в 1988 году.