Англия сыграла вничью со Словенией и с первого места вышла в плей-офф Евро
- 26.06.2024, 6:47
В параллельном матче Сербия и Дания также сыграли вничью.
Сборная Англии сыграла вничью с командой Словении со счетом 0:0 в заключительном матче группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Кёльне.
В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Сборные Англии и Дании вышли в плей-офф напрямую.
В параллельном матче Сербия и Дания сыграли вничью (0:0). Словения квалифицировалась в 1/8 финала с третьего места, Сербия покинула турнир.
В 1/8 финала датчане сыграют с Германией 29 июня в Дортмунде. Соперником Англии станет одна из четырех команд, занявших третье место в группе.
Сборная Словении впервые в истории вышла в плей-офф Евро.