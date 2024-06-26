Англия сыграла вничью со Словенией и с первого места вышла в плей-офф Евро 26.06.2024, 6:47

В параллельном матче Сербия и Дания также сыграли вничью.

Сборная Англии сыграла вничью с командой Словении со счетом 0:0 в заключительном матче группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Кёльне.

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Сборные Англии и Дании вышли в плей-офф напрямую.

В параллельном матче Сербия и Дания сыграли вничью (0:0). Словения квалифицировалась в 1/8 финала с третьего места, Сербия покинула турнир.

В 1/8 финала датчане сыграют с Германией 29 июня в Дортмунде. Соперником Англии станет одна из четырех команд, занявших третье место в группе.

Сборная Словении впервые в истории вышла в плей-офф Евро.

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