Под Москвой снова горит НИИ «Платан», связанный с армией РФ 2 26.06.2024, 7:35

7,292

Верхние этажи здания охвачены огнем.

В российском городе Фрязино повторно загорелся научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». Очевидцы сообщают о сильном огне и задымлении на верхних этажах, пишет dialog.ua.

Верхние этажи здания снова охвачены огнем. Что стало причиной повторного возгорания, неизвестно. Судя по кадрам, пожарные не прилагают никаких усилий для его тушения.

Напомним, что институт загорелся днем 24 июня. Сильный огонь быстро распространился по зданию, заполненному людьми. Некоторые из них прыгали из окон, несмотря на большую высоту. Как минимум двое скончались от падения. В целом, число жертв данного пожара достигло 8 человек. В результате пожара здание получило критические повреждения, есть угроза обрушения.

Отметим, что НИИ «Платан» очень плотно задействован в военно-промышленном комплексе России. Он, в частности, занимается разработкой новых видов вооружения и техники, в том числе беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), систем связи и разведки, новых видов брони.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com