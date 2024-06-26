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СМИ: После выдачи ордера МУС Герасимов попросился в отставку

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  • 26.06.2024, 7:44
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СМИ: После выдачи ордера МУС Герасимов попросился в отставку
Валерий Герасимов

Как отреагировал Путин?

После выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Валерия Герасимова, начальника Генштаба РФ, тот, в свой черед, попросил о встрече с Путиным, но ему отказали, сообщает dialog.ua.

Еще несколько дней тому назад, когда Герасимов уже достоверно знал о том, как будут складываться события, он попытался встретиться с Путиным, однако на личную встречу глава Кремля не согласился, хотя дал одобрение на телефонный разговор, пишет ТГ-канал «Кремлевская табакерка».

Так, в ходе диалога с Путиным, в какой-то момент, генерал Герасимов заявил, что он по состоянию здоровья хотел бы отойти от дел. При этом об ордере на арест он ничего не говорил главе Кремля. Путин не стал отпускать Герасимова, ссылаясь на то, что он необходим в данное время на войне.

В это же время, как отмечается в сообщении, непонятно, был ли между Путиным и Белоусовым разговор о таком увольнении. Однако новый министр считает, что Герасимова нужно заменить.

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