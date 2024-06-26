Украина передала России пленного белоруса-вагнеровца 5 26.06.2024, 7:59

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Андрей Герилович. Фото из социальных сетей

Его взяли в плен в ноябре 2022 года.

Вчера Украина и Россия провели обмен военнопленными в формате 90 на 90. Среди российских пленных был белорус Андрей Герилович, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на проект «Хочу жить».

Герилович воевал на стороне России в составе ЧВК «Вагнер». Его взяли в плен в ноябре 2022 года. В марте 2023 года украинский суд приговорил Гериловича к 9 годам лишения свободы. Его признали виновным по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте, военных либо насильственных действиях».

Герилович родился в Речицком районе, после школы работал в местном колхозе, служил в армии в Колодищах, после службы работал альпинистом-монтажником в частной фирме. Контракт с ЧВК «Вагнер» он подписал в июле 2022 года.

Герилович стал третьим белорусом, которого передали России из украинского плена. Ранее Украина передала России Максима Запеку и Максима Зезюльчика.

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