Сколько частных вузов осталось в Беларуси? 26.06.2024, 8:13

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И планируют ли они продолжать работу.

В понедельник, 24 июня, появилась информация о том, что в Беларуси закрывается Институт предпринимательской деятельности (ИПД). Это уже второй негосударственный вуз, который сообщил о прекращении работы этим летом. Первым был «БИП — Университет права и социальных технологий». Между тем из пяти действующих в нынешнем году частных вузов, по сути, остались лишь три. Журналисты «Зеркала» узнали, планируют ли они продолжать работу.

Сколько частных вузов осталось в Беларуси?

На сайте Министерства образования перечислены восемь частных вузов. По всей видимости, информация давно не обновлялась, так как, например, еще в 2022 году стало известно о закрытии Минского инновационного университета. Учитывая, что еще два прекратят работу, то, по логике Минобра, выходит, что в стране остаются всего пять частных вузов.

Однако тут важно помнить, что два вуза из списка вряд ли можно назвать частными. Их учредители — прогосударственные организации. Так, у МИТСО это Федерация профсоюзов Беларуси, а у Белорусского торгово-экономического университета потребкооперации — Белкоопсоюз. Эта организация и вовсе принадлежит государству.

То есть, по сути, лишь три из пяти вузов, которые остаются работать, на самом деле частные. Это:

Институт парламентаризма и предпринимательства,

Институт современных знаний им. А.М. Широкова,

Международный институт управления и предпринимательства.

На сайте ни одного из них нет информации о том, что заведение собирается прекращать работу. Стоит ли тревожиться тем, кто здесь учится или планирует подавать документы? Журналистка «Зеркала» как мама студентки обзвонила институты.

ИПП: Набора на первый курс не будет

Как рассказали в Институте парламентаризма и предпринимательства, в этом году набора первокурсников не будет.

— У нас нет плана приема, цифры не давали, — коротко ответили в приемной.

Издание «Наша Ніва» смогло дозвониться до ректора ИПП Александра Горелика. Он заявил, что новый набор не согласовало Министерство образования.

На вопрос, не закроют ли вдруг вуз, в приемной сообщили, что ничего о подобном не слышали. За более точной информацией отправили к проректору по воспитательной работе Елене Пугач.

— Мы продолжаем образовательную деятельность, и сейчас нет повода для беспокойства, — отметила проректор. — Конечно, мы предупредим заранее, если будут какие-то нюансы. В следующем учебном году, 2024/2025, мы будем осуществлять образовательную деятельность.

Лицензия на образовательную деятельность у института действующая. Однако информации насчет сертификата о госаккредитации, который выдает Департамент контроля качества образования, в открытом доступе нет.

Институт парламентаризма и предпринимательства работает в Беларуси с 1993 года. На сайте сказано, что его учредитель — компания «Иппокрена» и ее директор Олег Морозов. Судя по базе kartoteka.by, предприятие существует уже 30 лет и занимается издательской деятельностью.

ИСЗ: «Все нормально»

Дальше мы набрали Институт современных знаний им. А.М. Широкова. Секретарь приемной сообщила, что в предстоящем учебном году здесь продолжат учить студентов.

— Все нормально. Работаем, — сказали в приемной.

На сайте вуза можно найти цифры приема на 2024/2025 учебный год. Этим летом на первый курс учреждение планирует набрать 215 абитуриентов.

Лицензия на оказание образовательных услуг у учебного заведения также действующая. А вот сертификат о госаккредитации годен до марта 2028 года.

Судя по выписке из Единого госрегистра, собственник учреждения — ЗАО «Современные знания», которое занимается сдачей недвижимости в аренду. Организацией вот уже более 20 лет руководит Надежда Широкова.

МИУП: «Мы не закрываемся»

В приемной Международного института управления и предпринимательства тоже настроены позитивно. Там сообщили, что в будущем учебном году «сто процентов» нет повода волноваться.

— Мы не закрываемся, мы работаем, — отметила собеседница. — Мы прошли все проверки, поэтому все нормально.

Исходя из данных сервиса kartoteka.by, в ноябре 2023 года институт действительно проходил проверку Департамента контроля качества образования Минобра. Лицензия у института по-прежнему действует. А вот данных о сроках действия сертификата о госрегистрации, который выдает Департамент контроля качества образования, в открытом доступе нет.

В плане приема на 2024/2025 учебный год сказано, что стены заведения планируют пополнить 79 первокурсниками.

Судя по данным ЕГР, учредитель вуза — ООО «Основы предпринимательской деятельности». Ее собственниками в декабре 2023 года стали граждане Китая Хэ Дань и Ван Бо. Основной вид деятельности организации — сдача внаем собственной и арендуемой недвижимости.

Между тем это не первая волна закрытий частных организаций образования. Так, в 2022 году по стране прошла тотальная зачистка частных школ. Из 35 учреждений на этом рынке остались лишь шесть.

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