закрыть
26 июня 2024, среда, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько частных вузов осталось в Беларуси?

  • 26.06.2024, 8:13
  • 1,390
Сколько частных вузов осталось в Беларуси?

И планируют ли они продолжать работу.

В понедельник, 24 июня, появилась информация о том, что в Беларуси закрывается Институт предпринимательской деятельности (ИПД). Это уже второй негосударственный вуз, который сообщил о прекращении работы этим летом. Первым был «БИП — Университет права и социальных технологий». Между тем из пяти действующих в нынешнем году частных вузов, по сути, остались лишь три. Журналисты «Зеркала» узнали, планируют ли они продолжать работу.

Сколько частных вузов осталось в Беларуси?

На сайте Министерства образования перечислены восемь частных вузов. По всей видимости, информация давно не обновлялась, так как, например, еще в 2022 году стало известно о закрытии Минского инновационного университета. Учитывая, что еще два прекратят работу, то, по логике Минобра, выходит, что в стране остаются всего пять частных вузов.

Однако тут важно помнить, что два вуза из списка вряд ли можно назвать частными. Их учредители — прогосударственные организации. Так, у МИТСО это Федерация профсоюзов Беларуси, а у Белорусского торгово-экономического университета потребкооперации — Белкоопсоюз. Эта организация и вовсе принадлежит государству.

То есть, по сути, лишь три из пяти вузов, которые остаются работать, на самом деле частные. Это:

Институт парламентаризма и предпринимательства,

Институт современных знаний им. А.М. Широкова,

Международный институт управления и предпринимательства.

На сайте ни одного из них нет информации о том, что заведение собирается прекращать работу. Стоит ли тревожиться тем, кто здесь учится или планирует подавать документы? Журналистка «Зеркала» как мама студентки обзвонила институты.

ИПП: Набора на первый курс не будет

Как рассказали в Институте парламентаризма и предпринимательства, в этом году набора первокурсников не будет.

— У нас нет плана приема, цифры не давали, — коротко ответили в приемной.

Издание «Наша Ніва» смогло дозвониться до ректора ИПП Александра Горелика. Он заявил, что новый набор не согласовало Министерство образования.

На вопрос, не закроют ли вдруг вуз, в приемной сообщили, что ничего о подобном не слышали. За более точной информацией отправили к проректору по воспитательной работе Елене Пугач.

— Мы продолжаем образовательную деятельность, и сейчас нет повода для беспокойства, — отметила проректор. — Конечно, мы предупредим заранее, если будут какие-то нюансы. В следующем учебном году, 2024/2025, мы будем осуществлять образовательную деятельность.

Лицензия на образовательную деятельность у института действующая. Однако информации насчет сертификата о госаккредитации, который выдает Департамент контроля качества образования, в открытом доступе нет.

Институт парламентаризма и предпринимательства работает в Беларуси с 1993 года. На сайте сказано, что его учредитель — компания «Иппокрена» и ее директор Олег Морозов. Судя по базе kartoteka.by, предприятие существует уже 30 лет и занимается издательской деятельностью.

ИСЗ: «Все нормально»

Дальше мы набрали Институт современных знаний им. А.М. Широкова. Секретарь приемной сообщила, что в предстоящем учебном году здесь продолжат учить студентов.

— Все нормально. Работаем, — сказали в приемной.

На сайте вуза можно найти цифры приема на 2024/2025 учебный год. Этим летом на первый курс учреждение планирует набрать 215 абитуриентов.

Лицензия на оказание образовательных услуг у учебного заведения также действующая. А вот сертификат о госаккредитации годен до марта 2028 года.

Судя по выписке из Единого госрегистра, собственник учреждения — ЗАО «Современные знания», которое занимается сдачей недвижимости в аренду. Организацией вот уже более 20 лет руководит Надежда Широкова.

МИУП: «Мы не закрываемся»

В приемной Международного института управления и предпринимательства тоже настроены позитивно. Там сообщили, что в будущем учебном году «сто процентов» нет повода волноваться.

— Мы не закрываемся, мы работаем, — отметила собеседница. — Мы прошли все проверки, поэтому все нормально.

Исходя из данных сервиса kartoteka.by, в ноябре 2023 года институт действительно проходил проверку Департамента контроля качества образования Минобра. Лицензия у института по-прежнему действует. А вот данных о сроках действия сертификата о госрегистрации, который выдает Департамент контроля качества образования, в открытом доступе нет.

В плане приема на 2024/2025 учебный год сказано, что стены заведения планируют пополнить 79 первокурсниками.

Судя по данным ЕГР, учредитель вуза — ООО «Основы предпринимательской деятельности». Ее собственниками в декабре 2023 года стали граждане Китая Хэ Дань и Ван Бо. Основной вид деятельности организации — сдача внаем собственной и арендуемой недвижимости.

Между тем это не первая волна закрытий частных организаций образования. Так, в 2022 году по стране прошла тотальная зачистка частных школ. Из 35 учреждений на этом рынке остались лишь шесть.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский